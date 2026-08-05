ئیبراهیم عەزیزی: ئەمریکا ناچار دەکرێت بنکە سەربازییەکانی لە ناوچەکە چۆڵ بکات
سەرۆکی لیژنەی ئاسایشی نیشتمانی و سیاسەتی دەرەوە لە پەرلەمانی ئێران، هەڕەشەی دەرکردنی هێزەکانی ئەمریکای لە بنکە سەربازییەکانی وڵاتانی ناوچەکە کرد و رایگەیاند: کۆتاییهاتنی بوونی واشنتن لەم بنکانەدا لە ماوەیکی نزیکدا روودەدات.
چوارشەممە، 5ـی ئابی 2026، ئیبراهیم عەزیزی، سەرۆکی لیژنەی ئاسایشی نیشتمانی و سیاسەتی دەرەوە لە پەرلەمانی ئێران، لە هەژماری خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتیی (ئێکس)، نووسیویەتی: ئەمریکا ناچار دەکرێت ناوچەکە و ئەو وڵاتانە جێبهێڵێت کە ئێستا میوانداریی بنکە سەربازییەکانی دەکەن.
هاوکات جەختی لەوە کردەوە، دەرکردنی هێزەکانی ئەمریکا لە بنکە و بارەگاکانیان لە رۆژهەڵاتی ناوەڕاست لە ماوەیەکی نزیکدا روودەدات.
ئەم لێدوانانەی بەرپرسە ئێرانییەکە لە کاتێکدا دێن کە گرژییەکانی نێوان تاران و واشنتن لە ناوچەکەدا بەردەوامییان هەیە.
هاوکات پێشتریش بەرپرسانی ئێران هۆشداریی ئەوەیان دابوو کە هەر جۆرە بە ئامانجگرتنێکی ژێرخانی ئابووری و سەربازیی وڵاتەکەیان، بە وەڵامدانەوەیەکی توند بەرپەرچ دەدرێتەوە کە تێیدا بەرژەوەندی و بنکە سەربازییەکانی ئەمریکا لە ناوچەکەدا دەکرێنە ئامانج.