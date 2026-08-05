سەرۆک بارزانی هیوای بەردەوامی بۆ رۆژنامەی مەدا دەخوازێت

پێش 25 خولەک

سەرۆک مەسعود بارزانی بەبۆنەی 24ساڵەی دەرچوونی رۆژنامەی مەدا پیرۆزبایی لە دەزگای راگەیاندن و رۆشنبیری و هونەری مەدا دەکات.

بارەگای بارزانی ئەمڕۆ چوارشەممە 5ـی ئابی 2026، پەیامی پیرۆزباییەکەی بڵاوکردووەتەوە؛ سەرۆک بارزانی لە پەیامەکەدا دەڵێت: وەک رێزێک بۆ گەشە پیشەیی و نیشتمانپەروەرە دیارەکانتان، بە بۆنەی 24ساڵەی رۆژنامەی مەدا، گەرمترین پیرۆزبایی ئاراستەی فەخری کەریم سەرۆکی دەزگای راگەیاندن و رۆشنبیری و هونەری مەدا و دەستەی سەرنووسەرانی رۆژنامەکە دەکەم.

هەر لە پەیامەکەدا ئاماژەیداوە، رۆژنامەی مەدا بەشداربووە لە دامەزراندنی بەهاکانی رۆژنامەگەری ئازاد، هەستکردنی بە بەرپرسیارییەتی نیشتمانی و دەوڵەمەندکردنی رۆشنبیری و میدیایی لە عێراقدا.

هەروەها ئەم بۆنەیە بە شانازییەک ناو دەبات بۆ دامەزراوەیەکی میدیایی کە زیاتر لە دوو دەیە ئامادەیی و کاریگەریی خۆی پاراستووە، هیوای سەرکەوتن و بەردەوامی بۆ مەدا و ستافەکەی دەخوازێت و هیواخوازە لە خزمەتی نیشتمان و راسیتتەکان هەر درەوشاوە بێت.