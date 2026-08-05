ناتانیاهۆ: ترەمپ دۆستی ئێمەیە بەڵام هەژموونی ئیسرائیل جێگەی گفتوگۆ نییە

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سەرۆکوەزیرانی ئیسرائیل، بنیامین ناتانیاهۆ، جەختی لە پێداگیریی خۆی کردەوە بۆ رێگریکردن لە ئێران لە بەدەستهێنانی چەکی ئەتۆمی و رایگەیاند، "هەر رێککەوتنێک واژۆ بکرێت یان نا، بوونی ئیسرائیل لە ناوچەکە جێگەی گفتوگۆ و دانوستان نییە".

چوارشەممە 5ـی ئابی 2026، لە رێوڕەسمی گەڕاندەنەوە و بەخاکسپاردنی رووفاتی باپیر و داپیری بنیامین زێئێڤ هێرتزل دامەزرێنەری بزوتنەوەی سەهیۆنیزم لە قودس، بووە وێستگەیەک بۆ ناتانیاهۆ تا پەیامە سیاسی و سەربازییەکانی وڵاتەکەی لەم قۆناغە هەستیارەدا رابگەیەنێت.

لە پەیامەکەیدا بنیامین ناتانیاهۆ، سەرۆکوەزیرانی ئیسرائیل، رێز و ستایشی دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ئەمریکای کرد، هاوکات ئەو پیاهەڵدان و ستایشە بۆ ترەمپ بەشێکی گرنگی گوتارەکەی ناتانیاهۆ بوو، کاتێک ترەمپی وەک گەورەترین دۆست کە تا ئێستا لە کۆشکی سپی هەیبوبێت وەسفی کرد و جەختی کردەوە کە ئەمریکا هاوپەیمانێکی گەورەی ئیسرائیلە.

هەروەها گوتیشی، راستییەکی حاشاهەڵنەگرە کە ئیسرائیل بەرژەوەندییە نەتەوەییەکانی خۆی دەپارێزێت، ناتانیاهۆ ئاماژەی بەوەش کرد، ئەوان هەموو کارێک دەکەن بۆ زامنکردنی ئاسایش و داهاتووی وڵاتەکەیان، ئەمەش وەک ئاماژەیەک بۆ رەتکردنەوەی هەر رێککەوتنێکی ئەگەری لە نێوان واشنتن و تاران.

ئەم قسانەی بنیامین ناتانیاهۆ دوای ئەوە دێت، جارێکی دیکە ئەمریکا هێرشەکانی بۆ سەر ئێران راگرتووە و بەسەر بژاردەی جەنگ و پێکدادان، گەڕانەوە بۆ مێزی گفتوگۆ و چارەسەری کێشەکانی بە رێگەی دیپلۆماسی هەڵبرادووە، ئەمەش رێک پێچەوانەی ئەو پلان و هەوڵانەیە کە ئیسرائیل بۆ کۆتایی هێنان بە دەسەڵاتی تاران لە ناوچەکە دایڕشتووە.