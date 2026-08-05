سەرۆکی حکوومەت سەرەخۆشی لە بەیان سامی عەبدولڕەحمان دەکات

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سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە پەیوەندییەکی تەلەفۆنیدا هاوخەمی و سەرەخۆشیی خۆی ئاراستەی بەیان سامی عەبدولڕەحمان، راوێژکاری باڵای سەرۆکی حکوومەت کرد، بەهۆی کۆچی دواییی هاوسەرەکەی.

نووسینگەی سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان راگەیەندراوێکی بڵاو کردەوە و تێیدا هاتووە، ئەمڕۆ چوارشەممە 5ـی ئابی 2026، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لە پەیوەندییەکی تەلەفۆنیدا، سەرەخۆشی لە بەیان سامی عەبدولڕەحمان، راوێژکاری باڵای سەرۆکی حکوومەت بۆ کاروباری دەرەوە و گۆڕانی کەشوهەوا کرد، بۆ کۆچی دواییی هاوسەرەکەی هونەرمەند و شانۆکاری کورد موزەفەر شافعی.

لە راگەیەندراوەکەداهاتووە، سەرۆکی حکوومەت پرسە و سەرەخۆشی و هاوخەمیی خۆی پێگەیاند و هیوای خواست خودای مەزن گیانی بە بەهەشت شاد بکات و ئارامی و دڵنەواییش بە بنەماڵەکەیان ببەخشێت.

بەگوێرەی راگەیەندراوەکە، بەیان سامی عەبدولڕەحمان، سوپاس و پێزانینی خۆی و بنەماڵەکەی بۆ پەیوەندی و هاوخەمیی سەرۆکی حکومەت دەربڕی.