احمد داوود اوغلو: همچنان پیامهای خود را از طریق کوردستان۲۴ به مردم کورد فرستادهام
اربیل (کوردستان۲۴)- رهبر حزب آینده و نخستوزیر پیشین ترکیه در جریان بازدید از دفتر مرکزی موسسه رسانهای کوردستان۲۴ در اربیل، اعلام کرد که به طور مستمر پیامهای خود را از طریق کوردستان۲۴ به مردم کورد رسانده است.
روز سهشنبه ۹ ژوئن ۲۰۲۶، احمد داوود اوغلو، رهبر حزب آینده و نخستوزیر پیشین ترکیه در دفتر مرکزی موسسه رسانهای کوردستان۲۴ در اربیل از سوی شاهو طیب، مدیر موسسه، مورد استقبال قرار گرفت و در دیداری اعلام کرد که در گذشته و همچنان در حال حاضر پیامهای خود را از طریق کوردستان۲۴ به مردم کورد فرستاده است.
ساعت ۲۱ امروز به وقت اربیل، تلویزیون کوردستان۲۴ گفتوگوی اختصاصی با احمد داوود اوغلو را پخش خواهد کرد. در این گفتوگو روابط بین اربیل و آنکارا، روند صلح در ترکیه، اوضاع منطقه و برخی مسائل دیگر مورد توجه قرار گرفته است.
ب.ن