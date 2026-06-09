طالبان: حملات هوایی پاکستان ۱۳ کشته در افغانستان برجای گذاشت

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اربیل (کوردستان۲۴)- ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، امروز چهارشنبه ۱۰ ژوئن اعلام کرد که در پی حملات هوایی پاکستان به سه استان افغانستان، دست‌کم ۱۳ نفر، از جمله ۱۱ کودک، جان خود را از دست داده‌اند.

به گفته او، این حملات که استان‌های کنر، خوست و پکتیکا را هدف قرار داده و به گفته طالبان نقض حریم هوایی افغانستان محسوب می‌شود، همچنین ۱۴ زخمی بر جای گذاشته است که همگی زن و کودک هستند.

در حالی که ارتش و دولت پاکستان تاکنون به‌طور رسمی درباره این حملات اظهار نظر نکرده‌اند، منابع امنیتی پاکستان به رویترز گفته‌اند که این عملیات مراکز و مخفیگاه‌های شبه‌نظامیان پاکستانی را هدف قرار داده است؛ گروه‌هایی که به گفته اسلام‌آباد از خاک افغانستان برای برنامه‌ریزی و اجرای حملات علیه پاکستان استفاده می‌کنند.

پاکستان بارها حکومت طالبان را به پناه دادن به این شبه‌نظامیان متهم کرده است، اما کابل این ادعاها را رد کرده و تأکید دارد که ناامنی و فعالیت گروه‌های مسلح در پاکستان، مسئله‌ای داخلی برای آن کشور است.

این حملات در حالی رخ می‌دهد که تنش‌ها میان دو همسایه طی ماه‌های اخیر افزایش یافته و خطر فروپاشی دوره‌ای از آرامش نسبی را به همراه دارد. روابط کابل و اسلام‌آباد که زمانی بر پایه همکاری استوار بود، از ماه فوریه وارد مرحله‌ای پرتنش شده و دو طرف درگیر شدیدترین رویارویی‌های نظامی سال‌های اخیر شده‌اند.

افغانستان و پاکستان در ماه مارس بر سر یک آتش‌بس شکننده به توافق رسیدند و چین نیز برای کاهش تنش‌ها و میانجیگری میان دو طرف وارد عمل شد، اما تحولات اخیر نگرانی‌ها درباره ازسرگیری درگیری‌های گسترده‌تر را افزایش داده است.

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