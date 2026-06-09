عربستان سعودی در بحبوحه آشفتگیهای منطقهای شرکت هواپیمایی ریاض ایر را راهاندازی کرد
اربیل (کوردستان۲۴)- عربستان سعودی امروز چهارشنبه ۱۰ ژوئن، با راهاندازی رسمی شرکت هواپیمایی «ریاض ایر»، گام مهمی در مسیر تحقق اهداف چشمانداز ۲۰۳۰ و کاهش وابستگی اقتصاد خود به درآمدهای نفتی برداشت. این شرکت که پس از بیش از یک سال تأخیر فعالیت خود را آغاز کرد، دومین شرکت هواپیمایی ملی عربستان به شمار میرود و یکی از پروژههای کلیدی برنامه تحول اقتصادی این کشور محسوب میشود.
پرواز افتتاحیه ریاض ایر با یک فروند بوئینگ ۷۸۷ دریملاینر به مقصد لندن در ساعات اولیه بامداد انجام شد؛ پروازی نمادین که آغاز رسمی فعالیت این ایرلاین جدید را رقم زد. هواپیمای مذکور با طراحی سفید و بنفش روشن، هویت بصری برند تازهتأسیس عربستان را به نمایش گذاشت.
ریاض ایر که به طور کامل تحت مالکیت صندوق سرمایهگذاری عمومی عربستان سعودی (PIF) قرار دارد، با هدف تبدیل ریاض به یکی از قطبهای اصلی هوانوردی جهان تأسیس شده است. این پروژه بخشی از تلاشهای گسترده ریاض برای رقابت با مراکز بزرگ حملونقل هوایی منطقه، بهویژه دبی، محسوب میشود.
تونی داگلاس، مدیرعامل ریاض ایر و رئیس پیشین شرکت هواپیمایی اتحاد امارات، راهاندازی این شرکت را حاصل چهار سال برنامهریزی و آمادهسازی توصیف کرد. او پیش از پرواز افتتاحیه گفت: «هدف ما بازگرداندن شکوه، ظرافت و کیفیت به تجربه سفر هوایی است.»
راهاندازی این ایرلاین در شرایطی صورت میگیرد که صنعت هوانوردی جهان همچنان با مشکلات ناشی از تأخیر در تحویل هواپیماهای بوئینگ و چالشهای زنجیره تأمین روبهرو است. همچنین تنشهای ژئوپلیتیکی و حملات موشکی و پهپادی در منطقه خلیج طی سالهای اخیر، فضای فعالیت شرکتهای هواپیمایی را با عدمقطعیت بیشتری همراه کرده است.
با این حال، مدیران ریاض ایر معتقدند موقعیت جغرافیایی عربستان و برنامهریزی بلندمدت این کشور، امکان عبور از این چالشها را فراهم میکند. داگلاس تأکید کرد که موفقیت امروز نتیجه پشت سر گذاشتن موانع متعدد و پایبندی به اهداف بلندمدت بوده است.
توسعه صنعت هوانوردی یکی از ارکان اصلی چشمانداز ۲۰۳۰ به رهبری ولیعهد محمد بن سلمان است؛ برنامهای که با هدف تبدیل عربستان به مرکز جهانی گردشگری، تجارت و لجستیک طراحی شده است. در همین راستا، دولت سعودی در حال احداث فرودگاهی جدید در ریاض است که ظرفیت جابهجایی سالانه ۱۲۰ میلیون مسافر را تا سال ۲۰۳۰ خواهد داشت؛ رقمی بیش از دو برابر ظرفیت فعلی فرودگاه بینالمللی ملک خالد.
ریاض ایر همچنین برنامه توسعه گسترده ناوگان خود را آغاز کرده و تاکنون سفارش خرید ۱۳۲ فروند بوئینگ ۷۸۷ دریملاینر و ۲۵ فروند ایرباس A350-1000 را ثبت کرده است. این شرکت علاوه بر آن، گزینه خرید ۵۰ فروند هواپیمای دیگر را نیز در اختیار دارد؛ اقدامی که نشاندهنده برنامهریزی برای حضور گسترده در بازارهای بینالمللی است.
مدیرعامل این شرکت اعلام کرد که ریاض ایر قصد دارد ظرف پنج سال آینده شبکه پروازی خود را به بیش از ۱۰۰ مقصد بینالمللی گسترش دهد.
در مراسم افتتاحیه، یاسر الرمیان، رئیس صندوق سرمایهگذاری عمومی عربستان و رئیس هیئتمدیره ریاض ایر، آغاز فعالیت این شرکت را «لحظهای تاریخی برای کشور» توصیف کرد و گفت این پروژه میتواند حدود ۲۰۰ هزار فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کند.
راهاندازی ریاض ایر همزمان با بازنگری عربستان در برخی پروژههای عظیم توسعهای خود صورت میگیرد. دولت سعودی در ماههای اخیر برخی طرحهای پرهزینه، از جمله بخشهایی از پروژه نئوم و طرحهای بزرگ عمرانی در ریاض را برای مدیریت فشارهای مالی مورد بازبینی قرار داده است.
در عین حال، این کشور خود را برای میزبانی رویدادهای بینالمللی بزرگی همچون اکسپوی ۲۰۳۰ و جام جهانی فوتبال ۲۰۳۴ آماده میکند و همچنان سالانه میزبان میلیونها زائر در شهرهای مقدس مکه و مدینه است.
مقامات سعودی هدفگذاری کردهاند که تا پایان دهه جاری، حجم جابهجایی مسافران هوایی در این کشور به ۳۳۰ میلیون نفر در سال برسد. هرچند برخی تحلیلگران دستیابی به این هدف را در بازاری که تحت سلطه شرکتهای قدرتمندی مانند امارات، قطر ایرویز و اتحاد قرار دارد، چالشبرانگیز میدانند.
با این حال، جمعیت ۳۵ میلیونی عربستان، که بزرگترین بازار داخلی در میان کشورهای شورای همکاری خلیج محسوب میشود، مزیتی مهم برای رشد پایدار صنعت هوانوردی این کشور به شمار میرود.
ورود ریاض ایر به بازار جهانی هوانوردی اکنون به یکی از مهمترین آزمونهای برنامه تحول اقتصادی عربستان تبدیل شده و میزان موفقیت آن میتواند شاخصی تعیینکننده برای ارزیابی پیشرفت چشمانداز ۲۰۳۰ باشد.
ب.ن