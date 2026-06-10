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اربیل (کوردستان۲۴)- یک دیپلمات آگاه امروز چهارشنبه ۱۰ ژوئن، به خبرگزاری فرانسه گفت که هیئتی از مذاکره‌کنندگان قطری برای کمک به حل اختلافات باقی‌مانده میان ایران و آمریکا به تهران سفر کرده است؛ اقدامی که در شرایط توقف یا کُندی روند مذاکرات میان دو طرف صورت می‌گیرد.

این دیپلمات که نخواست نامش فاش شود، اظهار داشت: «پس از رایزنی با ایالات متحده، مذاکره‌کنندگان قطری صبح امروز وارد تهران شدند تا با مقام‌های ایرانی دیدار کرده و درباره مسائل حل‌نشده گفت‌وگو کنند.»

به گفته این منبع، هدف از این سفر، کاهش شکاف‌های موجود و کمک به پیشبرد تلاش‌های دیپلماتیک در شرایطی است که مذاکرات میان تهران و واشینگتن با موانع تازه‌ای روبه‌رو شده است.

این تحرک دیپلماتیک در حالی انجام می‌شود که تنش‌ها میان ایران و آمریکا بار دیگر افزایش یافته است. دو طرف در روزهای اخیر پس از سرنگونی یک بالگرد آمریکایی، حملات متقابلی علیه یکدیگر انجام داده‌اند؛ تحولاتی که آتش‌بس برقرارشده در ماه آوریل را با چالش جدی مواجه کرده و چشم‌انداز دستیابی به توافقی پایدار را پیچیده‌تر ساخته است.

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