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مصطفی سند، وزیر ارتباطات عراق، فاش کرد که طی دو هفته گذشته، علی زیدی، نخست‌وزیر عراق و وهب حسنی، وزیر حمل‌ونقل این کشور، زنجیره‌ای از تصمیمات سرنوشت‌ساز را اتخاذ کرده‌اند که آن‌طور که باید در رسانه‌ها بازتاب نیافته است.

مصطفی سند، با انتشار مطلبی در صفحه رسمی خود در فیس‌بوک تشریح کرد که یکی از مهم‌ترین این تصمیمات، لغو پروژه خط‌آهن ملی بوده است؛ اقدامی که به‌دلیل هزینه‌های سرسام‌آور و جلوگیری از تحمیل بار مالی سنگین بر بودجه عمومی دولت صورت گرفته است.

دولت عراق پیش از این برای اجرای پروژه نوسازی زیرساخت‌ها و انطباق سیستم ریلی خود با استانداردهای جهانی، درخواست یک وام ۹۳۰ میلیون دلاری را از بانک جهانی مطرح کرده بود.

"سند"، همچنین اشاره کرد که دولت تصمیم به لغو پروژه توسعه فرودگاه بین‌المللی بغداد گرفته است؛ پروژه‌ای که پیش از این با هماهنگی مؤسسه مالی بین‌المللی (IFC) به شرکت (CAAP) واگذار شده بود.

وزیر ارتباطات عراق در ادامه افزود که تغییرات جدید نخست‌وزیر، دامن‌گیر بخش مدیریت بنادر نیز شده و برکناری مدیرکل بنادر عراق را در پی داشته است. هم‌زمان، وزیر حمل‌ونقل در تلاش است تا "مدیریت فرودگاه‌ها" و "شرکت خدمات ناوبری هوایی" را با یکدیگر ادغام کند؛ طرحی که قرار است در نشست‌های آتی هیئت دولت به صورت رسمی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

تحولات موازی در بخش انرژی و کشاورزی این تغییرات ساختاری در حالی رخ می‌دهد که کابینه عراق در آخرین نشست خود، تصمیمات مهم دیگری را در خصوص پرونده برق و سوخت اتخاذ کرده است. همچنین دولت برای حمایت از کشاورزان، واردات گندم را تا پایان فصل برداشت و بازاریابی محصول داخلی به‌طور کامل متوقف کرده است.