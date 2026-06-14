سیاستمدار کورد: هویت من، زبان من و مردم من انکار میشوند
اربیل (کوردستان۲۴)- احمد ترک، سیاستمدار کورد، در سخنرانی خود در «کنفرانس تحول دموکراتیک جمهوری در قرن دوم» که در استانبول برگزار شد، با اشاره به مطالبات ملت کورد گفت: «همواره میپرسند مردم کورد چه میخواهند؟ من از زندگی خودم مثال میزنم. فرزند خانوادهای هستم که در کوردستان دارای زمینهای گستردهاند، اما هویت من، زبان من و مردم من انکار میشوند. از نگاه من، مسئله کورد دقیقاً همین است.»
ترک در بخش دیگری از سخنان خود به تجربههای سیاسی گذشتهاش پرداخت و گفت: «به دلیل شرکت در کنفرانس کوردی پاریس، ناچار شدیم از حزب جمهوریخواه خلق استعفا دهیم. سپس برای ایجاد یک تشکل سیاسی جدید تلاش کردیم. هنگامی که حزب کارگران خلق را تأسیس کردیم، مردم کورد از ما حمایت کردند. بسیاری از دوستان ارزشمند ما نیز تحت فشار مجبور به کنارهگیری شدند. از زمان تأسیس حزب کارگران خلق تاکنون، هشت حزب سیاسی منحل یا تعطیل شدهاند. با این حال، از آن روز تا امروز همواره از همزیستی کورد و ترک بر پایه ارزشهای دموکراتیک دفاع کردهایم و بر سیاست دموکراتیک پای فشردهایم، زیرا معتقدیم راهحل مسائل موجود در چارچوب سیاست دموکراتیک قابل دستیابی است.»
وی همچنین درباره روند صلح در ترکیه اظهار داشت: «ما به عنوان مردم کورد و سیاستمداران کورد، با صبر و حوصله منتظر خواهیم ماند تا این روند به صلحی پایدار منتهی شود. مردم کورد طرفی نخواهند بود که این روند را مختل کند. با این حال، گسترش بیاعتمادی در جامعه را نیز مشاهده میکنیم. امیدوارم این روند با موفقیت ادامه یابد و موانع موجود بر سر راه صلح اجتماعی برطرف شود.»
احمد ترک در پایان، بار دیگر با تأکید بر «مسئله کورد»، گفت: «وقتی میپرسند مردم کورد چه میخواهند، من از خودم مثال میزنم؛ فردی که با وجود تعلق به خانوادهای صاحب زمین در کوردستان، از حق بهرسمیتشناختهشدن هویت، زبان و مردم خود محروم بوده است. از نظر من، مسئله کورد در همین واقعیت نهفته است.»
ب.ن