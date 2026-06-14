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اربیل (کوردستان۲۴)- دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، امروز یکشنبه ۱۴ ژوئن اعلام کرد که حملات اسرائیل به بیروت «نباید اتفاق می‌افتاد» و تأکید کرد که دستیابی به یک توافق صلح منطقه‌ای همچنان در دسترس است. با این حال، او ادعای پیشین خود مبنی بر امضای توافق در همان روز را تکرار نکرد.

ترامپ در پیامی در شبکه‌های اجتماعی نوشت: «ما بسیار به توافقی نزدیک هستیم که صلح را برای منطقه، از جمله لبنان، به ارمغان خواهد آورد و همه طرف‌ها باید از تشدید تنش‌ها عقب‌نشینی کنند.»

او افزود: «این می‌تواند آغاز یک صلح طولانی و زیبا باشد؛ اجازه ندهیم این فرصت از بین برود.»

اسرائیل امروز یکشنبه در واکنش به آنچه شلیک آتش از سوی حزب‌الله به شمال آن کشور عنوان کرد، مناطقی در حومه جنوبی بیروت را هدف قرار داد؛ حملاتی که بنا بر گزارش‌ها به کشته شدن سه نفر انجامید. ترامپ در واکنش به این تحولات گفت این تبادل آتش «نباید مانع پیشرفت در مسیر دستیابی به توافق شود.»

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین نوشت: «حمله امروز صبح به بیروت، به ‌ویژه در چنین روز خاصی، نباید رخ می‌داد.» این اظهارنظر احتمالاً اشاره‌ای به امید او برای امضای توافق در امروز یکشنبه و همزمانی آن با هشتادمین سالگرد تولدش بود.

ترامپ در ادامه تأکید کرد: «نباید هیچ حمله دیگری از سوی اسرائیل در هیچ نقطه‌ای از لبنان صورت گیرد، اما در عین حال هیچ طرف دیگری، از جمله حزب‌الله، نیز نباید حملات بیشتری علیه اسرائیل انجام دهد.»

ترامپ که طی هفته‌های گذشته بارها از نزدیک بودن توافق با ایران سخن گفته است، روز شنبه اعلام کرده بود که چارچوب این توافق قرار است امروز یکشنبه به امضا برسد.

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