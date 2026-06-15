گُلهرنه؛ مسجدی روباز در پاوه با سقفی از شاخههای چنار کهنسال
اربیل (کوردستان۲۴)- مسجدی روباز در شهر پاوه که قدمت آن به ۱۵۰ سال پیش باز میگردد و درختی ۵۰۰ ساله با شاخههای گستردهاش سقفی طبیعی برای آن پدید آورده، نظر گردشگران را به خود جلب کرده است.
مسجد گُلهرنه در محله پشته شهر پاوه و در مسیر روستای گردشگری خانهگاه قرار دارد.
این مسجد به عنوان تنها مسجد بدون سقف در کوردستان و ایران شناخته میشود و به همین دلیل مورد توجه گردشگران قرار گرفته است.
در مسجد گُلهرنه، طبیعت و معماری بومی منطقه هورامان در کنار یکدیگر جلوهای ویژه یافتهاند.
این مسجد در کنار یک درخت چنار کهنسال و تنومند ساخته شده است.
شاخههای گسترده این درخت، فضای مسجد را پوشش داده و سقفی طبیعی برای آن پدید آوردهاند.
این مسجد در طول سالهای گذشته چندین بار مرمت و بازسازی شده است.
در تمامی مراحل بازسازی، ویژگیهای معماری و ساختار سنتی آن حفظ شده است.
در داخل مسجد حوضچه کوچکی قرار دارد.
جوی آبی نیز از کنار این حوضچه عبور میکند.
درخت چنار و حوضچه آب، فضای خاص و دلنشینی به مسجد بخشیدهاند.
نظافت و نگهداری مسجد بر عهده نمازگزاران محله پشته است.
ساکنان محله همچنین از گردشگرانی که برای بازدید از مسجد به این مکان میآیند استقبال میکنند.
به گفته اهالی محله، این مسجد حدود ۱۵۰ سال پیش توسط باغداران منطقه ساخته شده است.
درخت چناری که امروزه به سقف طبیعی مسجد تبدیل شده، حدود ۵۰۰ سال قدمت دارد.
این درخت کهنسال در فهرست میراث ملی ایران نیز به ثبت رسیده است.
ب.ن