نتانیاهو: عملیات نظامی علیه ایران اسرائیل را از «تهدید هستهای» نجات داد
اربیل (کوردستان۲۴)- بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، امروز دوشنبه ۱۵ ژوئن، اعلام کرد عملیات نظامی مشترک آمریکا و اسرائیل علیه ایران، اسرائیل را از آنچه «تهدید نابودی هستهای» از سوی جمهوری اسلامی خواند، نجات داده است.
نتانیاهو این اظهارات را در نخستین موضعگیری علنی خود پس از اعلام توافق میان ایران و ایالات متحده برای پایان دادن به جنگ خاورمیانه بیان کرد.
او همچنین تأکید کرد که نیروهای اسرائیلی در لبنان، غزه و سوریه «تا زمانی که لازم باشد» به حضور خود ادامه خواهند داد.
نخستوزیر اسرائیل در یک کنفرانس خبری تلویزیونی کوشید آنچه را دستاوردهای اصلی عملیات نظامی علیه ایران توصیف کرد، تشریح کند.
وی گفت: «مهمترین موضوع این است که ما کشور اسرائیل را از تهدید نابودی هستهای نجات دادیم.»
نتانیاهو مدعی شد که در صورت تحقق این تهدید، میلیونها شهروند اسرائیلی با خطر مرگ گسترده روبهرو میشدند و افزود این عملیات برای سالها چنین خطری را از اسرائیل دور کرده است.
او بار دیگر تأکید کرد که اسرائیل تحت هیچ شرایطی اجازه نخواهد داد ایران به سلاح هستهای دست یابد.
نتانیاهو گفت: «با توافق یا بدون توافق، ایران سلاح هستهای نخواهد داشت؛ نه امروز و نه فردا.»
وی همچنین مدعی شد که در جریان عملیات اخیر، اهداف زیرساختی متعددی در ایران هدف قرار گرفتهاند.
نخستوزیر اسرائیل گفت این عملیات دو هدف اصلی را دنبال میکرد: از بین بردن آنچه او «تهدید هستهای» و «تهدید موشکی» ایران نامید.
او در تشریح نتایج این عملیات مدعی شد که دانشمندان هستهای ایران «خنثی»، تأسیسات هستهای و موشکها هدف قرار گرفته و بخش عمدهای از کارخانههای تولید موشک نابود شدهاند.
تأکید بر «تهدید نظامی معتبر»
نتانیاهو همچنین گفت عملیات اخیر یک «تهدید نظامی معتبر» ایجاد کرده است که به اعتقاد او باید پشتوانه هرگونه توافق آینده با ایران باشد.
وی اظهار داشت که در گذشته چنین اهرم فشاری وجود نداشت، اما اکنون این شرایط تغییر کرده است.
او افزود: «هر توافقی باید با یک تهدید نظامی معتبر همراه باشد.»
نخستوزیر اسرائیل در عین حال گفت که از نظر دولت او، تهدیدها علیه اسرائیل همچنان ادامه دارند و تنها به ایران محدود نمیشوند، بلکه متحدان منطقهای تهران را نیز در بر میگیرند.
ادامه حضور نظامی در غزه، لبنان و سوریه
نتانیاهو اعلام کرد اسرائیل در اطراف مرزهای خود «مناطق امنیتی» ایجاد کرده است.
به گفته او، این مناطق در غزه، لبنان و سوریه قرار دارند.
وی تأکید کرد نیروهای اسرائیلی برای حفاظت از کشور «تا هر زمان که لازم باشد» در این مناطق باقی خواهند ماند.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که توافق اعلامشده میان ایران و آمریکا، به گفته طرفهای درگیر، پایان جنگ در جبهههای مختلف خاورمیانه از جمله لبنان را هدف قرار داده است.
نتانیاهو در پایان گفت اسرائیل اجازه نخواهد داد گروههایی که آنها را «سازمانهای تروریستی» میخواند، در مرزهای این کشور مستقر شوند یا تهدیدی علیه شهروندان اسرائیل ایجاد کنند.
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