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دفتر رسانه‌ای نخست‌وزیر عراق امروز سه‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که علی فالح زیدی، نخست‌وزیر دولت فدرال عراق و تام باراک، فرستاده ویژه رئیس‌جمهور آمریکا در امور سوریه و عراق دیدار و گفتگو کردند. طرفین در این دیدار بر تعهد مشترک دو کشور برای ساخت عراقی مستقل، امن و با حاکمیت ملی کامل تاکید کردند.

در این بیانیه آمده است: فرستاده ویژه آمریکا در این دیدار اعلام کرد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، اواسط ماه ژوئیه در کاخ سفید میزبان نخست‌وزیر عراق خواهد بود تا آینده روابط راهبردی میان دو کشور را مورد بحث و بررسی قرار دهند.

یکی از محورهای کلیدی این نشست، مسئله امنیت و حاکمیت ملی عراق بود. براساس بیانیه صادر شده، دو طرف طرح دولت عراق برای خلع سلاح کامل و انحلال تمامی گروه‌ها و ساختارهای مسلح خارج از کنترل دولت را بررسی کردند. هدف از این اقدام، انحصار سلاح در دست دولت، دور نگه داشتن عراق از مناقشات منطقه‌ای و تضمین این امر است که خاک عراق به تهدیدی علیه صلح منطقه تبدیل نشود.

ورود استارلینک و غول‌های نفتی آمریکا به عراق

در بخش اقتصادی و سرمایه‌گذاری، دولت عراق با تکمیل مراحل صدور مجوز برای شرکت "استارلینک" موافقت کرده است تا خدمات اینترنت ماهواره‌ای جهانی را به شهروندان عراقی ارائه دهد.

همچنین گام‌های بزرگی در بخش انرژی برداشته شده است که از جمله آن‌ها می‌توان به آغاز مذاکرات با شرکت "شورون" برای توسعه میدان‌های نفتی "غرب قرنه ۲" و "ناصریه" اشاره کرد. علاوه بر این، دولت عراق تسهیلات و تضمین‌های امنیتی لازم را برای ازسرگیری فعالیت سه شرکت آمریکایی "اچ‌کی‌ان"، "وسترن زاگرس" و "هانت" فراهم کرده است.

در بخش دیگری از این توافق، بر پیشبرد اجرای یادداشت تفاهم با شرکت "تی‌آی کپیتال" جهت بازسازی خط لوله نفتی "کرکوک – بانیاس" به عنوان یک شاهراه حیاتی برای صادرات نفت تاکید شد. همچنین مقرر شد همکاری‌ها برای حل بحران برق عراق از طریق پروژه شرکت "اکسلریت انرژی" جهت ساخت یک پایانه شناور واردات گاز طبیعی مایع (LNG) در منطقه "خور زبیر" توسعه یابد.

در پایان این بیانیه آمده است که مقامات عراقی و آمریکایی بر اهمیت حمایت از یک عراق فدرال، دموکراتیک، قدرتمند و متحد تاکید کردند؛ عراقی که برابری را برای همه شهروندان خود تضمین کند و به عامل ثبات و شکوفایی در منطقه تبدیل شود.