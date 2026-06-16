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اربیل (کوردستان۲۴)- فرستاده ویژه رئیس‌جمهور آمریکا به عراق در دیدارهایی با پرزیدنت بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان و نخست‌وزیر اقلیم کوردستان بر حمایت واشینگتن از یک عراق باثبات و برخوردار از حاکمیت تأکید کرد. او گفت که گفت‌وگوها در چارچوب دیدگاه‌ رئیس‌جمهور آمریکا برای ایجاد «یک خاورمیانه جدید» انجام شده‌اند.

امروز سه‌شنبه ۱۶ ژوئن، تام باراک، نماینده ویژه رئیس‌جمهور آمریکا در عراق در حساب رسمی خود در شبکه اجتماعی ایکس از دیدارهای امروز خود با پرزیدنت مسعود بارزانی، نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان و مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان ابراز خوشحالی کرد. او گفت که طرف‌های آمریکایی و کورد در حمایت از یک عراق توسعه‌یافتهٔ برخوردار از حاکمیت کامل توافق‌ نظر دارند.

تام باراک نوشت که در این دیدارها فرصت‌های راهبردی در زمینه‌های انرژی و اقتصاد مورد بحث قرار گرفته‌اند و راه‌های پیش روی بهبود روابط بین اربیل و بغداد از محورهای اصلی گفت‌وگو در این دیدارها بوده‌اند.

ب.ن