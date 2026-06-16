مسرور بارزانی بر حمایت دولت اقلیم کوردستان از رئیس کلیسای کلدانی تأکید کرد

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اربیل (کوردستان۲۴)- رئیس کلیسای کلدانی در عراق و جهان، پروژه‌ها و اصلاحات دولت و نخست‌وزیر اقلیم کوردستان را ستود و خطاب به ایشان گفت: «شما مرد عمل هستید.»

عصر امروز سه‌شنبه ۱۶ ژوئن، مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان از کلیسای ماریوسف کلدانی در شهرک عنکاوه بازدید کرد و از سوی پاتریارک مارپولس سوم نونا، رئیس کلیسای کلدانی در عراق و جهان و شماری از رجال دینی و شخصیت‌ها و نمایندگان مسیحی پارلمان مورد استقبال قرار گرفت.

سایت دولت اقلیم کوردستان اعلام کرد که مسرور بارزانی ضمن خیرمقدم گویی به پاتریارک نونا برای آمدن به اقلیم کوردستان آغاز به کار وی را تبریک گفت و حمایت دولت اقلیم کوردستان را از او در انجام وظایفش اعلام کرد.

رئیس کلیسای کلدانی در عراق و جهان از دیدار با نخست‌وزیر اقلیم کوردستان و حمایت‌های وی قدردانی کرد.

پاتریارک نونا همچنین پروژه‌ها و اصلاحات دولت و نخست‌وزیر اقلیم کوردستان را ستود و خطاب به ایشان گفت: «شما مرد عمل هستید.»

ب.ن