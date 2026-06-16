دیدار پرزیدنت بارزانی و تام باراک
اربیل (کوردستان۲۴)- در دیدار پرزیدنت بارزانی و فرستاده رئیسجمهور آمریکا به عراق و سوریه، بر ضرورت کار مشترک در راستای ثبات عراق و اقلیم کوردستان و ایجاد دوستی راهبردی بلندمدت تأکید شد.
قبلازظهر امروز سهشنبه ١٦ ژوئن، پرزیدنت مسعود بارزانی در پیرمام از تام باراک، فرستاده ویژه رئیسجمهور آمریکا به عراق و سوریه، استقبال کرد.
بارگاه بارزانی در بیانیهای اعلام کرد که در این دیدار فرستاده ویژه رئیسجمهور آمریکا به عراق و سوریه، ضمن ابلاغ سلام و مراتب احترام دونالد ترامپ به پرزیدنت بارزانی، خوشحالی خود را از دیدار با پرزیدنت بارزانی نشان داد و از نقش و تأثیر پرزیدنت بارزانی در برقراری ثبات در عراق و منطقه قدردانی کرد.
باراک تأکید کرد که عراق و منطقه به ثبات نیاز دارند و اقلیم کوردستان از این رو در حال و آینده نقشی مهم و ارزشمند دارد. همچنین رشد و پیشرفت اقلیم کوردستان را تحسین کرد و آن را مثالزدنی دانست.
در این دیدار پرزیدنت بارزانی تأکید کرد که اقلیم کوردستان همچنان عامل ثبات بوده و برای حل تمامی مسائل عراق و منطقه گفتوگو و راه حل دیپلماسی را مناسب دانستهاند.
همچنین تأکید کرد که اقلیم کوردستان هرگز نقشی در درگیریها نداشته، اما به ناحق از جنگ و اختلافات منطقه آسیب دیده است.
پرزیدنت بارزانی افزود که لازم است خاورمیانه در مسیر ثبات و تأمین رفاه برای ساکنانش قرار گیرد.
بر پایه بیانیه در بخش دیگری از این دیدار اهمیت کار مشترک و هماهنگی اقلیم کوردستان و دولت فدرال مورد توجه قرار گرفت.
فرستاده ویژه رئیسجمهور آمریکا به عراق و سوریه، ضرورت ثبات و حفظ نظام سیاسی عراق و حفظ نقش دولت در مهار نیروهای مسلح غیررسمی را مورد توجه قرار داد و بر حمایت خود از نخستوزیر عراق فدرال در روند خلع سلاح گروههای شبهنظامی و تحت فرمان درآوردن آنها توسط دولت عراق، تأکید کرد.
در خصوص دولت جدید عراق نیز پرزیدنت بارزانی ضمن تأکید بر حمایت از علی الزیدی، نخستوزیر جدید این کشور اظهار داشت که ضروری است همه جهات از اشتباهات گذشته درس بگیرند و بر مبنای شراکت، توازن و توافق در چارچوب قانون اساسی عمل شود.
در بخش دیگری از این دیدار درباره اوضاع و معادلات منطقه تبادل نظر شد و دو طرف در خصوص کار مشترک بر روی برخی اولویتهای مشترک در راستای ثبات عراق و اقلیم کوردستان و ایجاد دوستی راهبردی بلند مدت در زمینههای اقتصادی و پیشبرد سرمایهگذاری، توافق نظر داشتند.
ب.ن