بررسی همکاری کوردها و دمشق در دیدار نچیروان بارزانی، تام باراک و مظلوم عبدی
اربیل (کوردستان۲۴)- در نشست رئیس اقلیم کوردستان، فرستاده ویژه رئیسجمهور آمریکا به عراق و سوریه و فرمانده کل نیروهای سوریه دموکراتیک، اوضاع سوریه و منطقه بررسی شد.
امروز سهشنبه ۱۶ ژوئن، ریاست اقلیم کوردستان در بیانیهای اعلام کرد که نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان، تام باراک فرستاده ویژه رئیسجمهور آمریکا به عراق و سوریه و مظلوم عبدی، فرمانده کل نیروهای سوریه دموکراتیک، در اربیل دیدار کردند.
در بیانیه ریاست اقلیم کوردستان آمده است که در این دیدار آخرین تحولات سیاسی و امنیتی منطقه، اوضاع سوریه و همکاری کوردها و دمشق بررسی شد.
فرستاده ویژه رئیسجمهور آمریکا بر تداوم حمایت کشورش از حفظ آرامش و ثبات و یافتن راهحل مناسب برای مسائل سوریه تأکید کرد.
بیانیه میافزاید نچیروان بارزانی در این دیدار تأکید کرد که راه حل مسائل در سوریه، گفتوگو و تفاهم بین نیروها و حفظ حقوق کوردها و سایر جوامع است و در این راستا همکاری و حمایت کامل اقلیم کوردستان را از حل مسائل و حفظ امنیت و ثبات اعلام کرد.
توسعه همکاری و هماهنگی در راستای رویارویی با خطرات تروریسم، تأمین امنیت و برقراری آرامش در منطقه از دیگر محورهای گفتوگو در این دیدار بود.
ب.ن