بررسی همکاری کوردها و دمشق در دیدار نچیروان بارزانی، تام باراک و مظلوم عبدی

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اربیل (کوردستان۲۴)- در نشست رئیس اقلیم کوردستان، فرستاده ویژه رئیس‌جمهور آمریکا به عراق و سوریه و فرمانده کل نیروهای سوریه دموکراتیک، اوضاع سوریه و منطقه بررسی شد.

امروز سه‌شنبه ۱۶ ژوئن، ریاست اقلیم کوردستان در بیانیه‌ای اعلام کرد که نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان، تام باراک فرستاده ویژه رئیس‌جمهور آمریکا به عراق و سوریه و مظلوم عبدی، فرمانده کل نیروهای سوریه دموکراتیک، در اربیل دیدار کردند.

در بیانیه ریاست اقلیم کوردستان آمده است که در این دیدار آخرین تحولات سیاسی و امنیتی منطقه، اوضاع سوریه و همکاری کوردها و دمشق بررسی شد.

فرستاده ویژه رئیس‌جمهور آمریکا بر تداوم حمایت کشورش از حفظ آرامش و ثبات و یافتن راه‌حل مناسب برای مسائل سوریه تأکید کرد.

بیانیه می‌افزاید نچیروان بارزانی در این دیدار تأکید کرد که راه حل مسائل در سوریه، گفت‌وگو و تفاهم بین نیروها و حفظ حقوق کوردها و سایر جوامع است و در این راستا همکاری و حمایت کامل اقلیم کوردستان را از حل مسائل و حفظ امنیت و ثبات اعلام کرد.

توسعه همکاری و هماهنگی در راستای رویارویی با خطرات تروریسم، تأمین امنیت و برقراری آرامش در منطقه از دیگر محورهای گفت‌وگو در این دیدار بود.

ب.ن