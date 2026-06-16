نچیروان بارزانی و مظلوم عبدی وضعیت کوردها در سوریه را بررسی کردند
اربیل (کوردستان۲۴)- نخستوزیر اقلیم کوردستان و فرمانده کل نیروهای سوریه دموکراتیک آخرین پیشامدهای سیاسی و امنیتی سوریه و منطقه و وضعیت کوردها و سایر جوامع در سوریه را بررسی کردند.
ریاست اقلیم کوردستان در بیانیهای اعلام کرد که عصر امروز سهشنبه ۱۶ ژوئن ۲۰۲۶، نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان با مظلوم عبدی، فرمانده کل نیروهای سوریه دموکراتیک دیدار کرد.
بر پایه بیانیه در این دیدار آخرین پیشامدهای سیاسی و امنیتی سوریه و منطقه، وضعیت کوردها و سایر جوامع آن کشور، تلاشها برای حل مسائل، ایجاد تفاهم میان نیروهای کورد و هماهنگی و همکاری با دمشق بررسی شد.
در بیانیه آمده است که دو طرف بر اهمیت تداوم گفتوگو و حفظ ثبات و تأمین صلح در منطقه تأکید کردند.
همچنین رویارویی با خطرات تروریسم و توسعه هماهنگی در راستای حفظ آرامش از دیگر محورهای گفتوگو در این دیدار بوده است.
ب.ن