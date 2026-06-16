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اربیل (کوردستان۲۴)- فرمانده کل نیروهای سوریه دموکراتیک اعلام کرد که در نشست سه‌جانبه‌ در اربیل، موضوع ادغام نیروهای سوریه دموکراتیک و نهادهای مدیریت خودگردان شمال و شمال شرق سوریه در ساختار دولت این کشور مورد بررسی قرار گرفته و بر حمایت از تلاش‌ها برای دستیابی به راه‌حلی سیاسی و فراگیر برای بحران سوریه تأکید شده است.

مظلوم عبدی اواخر روز سه‌شنبه ۱۷ ژوئن با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که در دیدار با نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان، و تام باراک، فرستاده ویژه رئیس‌جمهور آمریکا در امور عراق و سوریه، شماری از پرونده‌های مهم مرتبط با سوریه را بررسی کرده‌اند.

به گفته عبدی، از جمله محورهای اصلی این گفت‌وگوها، ادغام نیروهای سوریه دموکراتیک و نهادهای مدیریت خودگردان شمال و شمال شرق سوریه در ساختار دولت سوریه و همچنین پیگیری اجرای توافق‌هایی بوده است که به تقویت روند سیاسی و استقرار ثبات در این کشور کمک می‌کنند.

فرمانده کل نیروهای سوریه دموکراتیک همچنین اظهار داشت که طرف‌های حاضر در نشست بر حمایت از تلاش‌های مشترک برای مقابله با تروریسم و دستیابی به راه‌حلی سیاسی و فراگیر برای وضعیت سوریه تأکید کرده‌اند؛ راه‌حلی که مشارکت همه اقشار و جوامع سوری در اداره کشور و ترسیم آینده آن را تضمین کند.

عبدی در ادامه، نقش اقلیم کوردستان را در حمایت از ثبات منطقه‌ای و پیشبرد گفت‌وگو میان طرف‌های مختلف مؤثر دانست و از نقش تشویق‌کننده اقلیم در راستای تقویت امنیت، صلح و ثبات در منطقه قدردانی کرد.

ب.ن