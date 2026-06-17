رهبران گروه هفت توافق آمریکا و ایران را «فرصتی تاریخی» خواندند

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اربیل (کوردستان۲۴)- رهبران کشورهای عضو گروه هفت امروز چهارشنبه ۲۳ ژوئن، پیش از برگزاری نشستی ویژه با مدیران شرکت‌های فعال در حوزه هوش مصنوعی درباره امنیت آنلاین، توافق میان ایالات متحده و ایران برای پایان دادن به جنگ خاورمیانه را «فرصتی تاریخی» توصیف کردند و هم‌زمان بر ضرورت افزایش فشار بر روسیه به دلیل ادامه جنگ در اوکراین تأکید کردند.

نشست سه‌روزه رهبران بریتانیا، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن و ایالات متحده، به ‌طور عمده بر توافق دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، با ایران برای پایان دادن به جنگ متمرکز بوده است.

فرانسه که امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور این کشور، ریاست دوره‌ای گروه هفت را بر عهده دارد، بامداد امروز چهارشنبه بیانیه‌ای منتشر کرد که بر اساس آن، رهبران کشورهای عضو درباره مهم‌ترین مسائل ژئوپلیتیکی به توافق رسیده‌اند.

در این بیانیه آمده است که یادداشت تفاهم میان دولت ترامپ و ایران، که قرار است روز جمعه در سوئیس به امضا برسد، «فرصتی تاریخی برای جلوگیری از دستیابی ایران به هرگونه سلاح هسته‌ای و مقابله با تهدیدهای ناشی از فعالیت‌های منطقه‌ای و برنامه موشکی بالستیک این کشور فراهم می‌کند.»

رهبران گروه هفت همچنین اعلام کردند که یک نیروی چندملیتی به رهبری فرانسه و بریتانیا «می‌تواند نقش مهمی در تسهیل ازسرگیری تردد دریایی» در تنگه هرمز ایفا کند؛ گذرگاهی راهبردی که در جریان این درگیری، تردد کشتی‌ها در آن به‌ شدت محدود شده است.

مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا، پیش از آغاز سومین روز نشست گفت: «این احتمال وجود دارد که این یادداشت تفاهم بتواند معادلات را تغییر دهد.»

قرار است مذاکرات میان واشینگتن و تهران پس از توافق صلحی که جزئیات نهایی آن، از جمله موضوع برنامه هسته‌ای ایران و لغو تحریم‌ها، هنوز مشخص نشده است، برای دستیابی به توافق نهایی از روز جمعه در تفرجگاه کوهستانی بورگن‌استوک در سوئیس آغاز شود.

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