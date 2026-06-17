«فاصله گرفتن از سبک» تجربهای تازه در آثار گوران باباعلی
اربیل (کوردستان۲۴)- در تازهترین نمایشگاه نقاشی هنرمند کورد که در فولکستن بریتانیا برپا شده، تجربهای متفاوت در زبان بصری آثارش ارائه شده است، آثاری که از راه خطوط، رنگها و فرمهای درهمتنیده، تجربههای شخصی و لایههایی از ذهن و حافظه انسان را بازتاب میدهند.
گوران باباعلی، تازهترین نمایشگاه آثار خود را با عنوان «فاصله گرفتن از سبک» در گالری خانه افسانه در بریتانیا افتتاح کرد.
او در گفتوگو با کوردستان۲۴ درباره آثار ارائه شده در این نمایشگاه گفت: «در این مجموعه ناشناخته را تجربه کردهام.»
او همچنین توضیح داد: «با استفاده از خطوط، رنگها و فرمهای درهمتنیده به روحیه انسان کهن نزدیک شدهام.»
به گفته این هنرمند، بخشی از آثار به نمایش درآمده بازتابی از تجربههای زیسته او در مرکز نگهداری آوارگان در هلند در سال ۱۹۹۷ است. وی در خلق این آثار از تکنیک تمپرا و همچنین مواد گواش و اکریلیک بهره گرفته است.
گوران درباره برخی دیگر از آثار خود گفت: «در این آثار، خطوط جای رنگ را گرفتهاند و با استفاده از پاستیل و تکنیک خراشگذاری، شیوهای سریعتر و آزادانهتر را تجربه کردهام.»
او همچنین اشاره کرد که برای مدتی کوتاه از پروژه بلندمدت خود با محوریت افسانه فاصله گرفته و به تجربههای جدید هنری روی آورده است.
این نمایشگاه در شهر فولکستن افتتاح شده و قرار است به مدت یک ماه پذیرای بازدیدکنندگان باشد.
گوران باباعلی، هنرمند اهل سلیمانیه، در حال حاضر در بریتانیا زندگی میکند و تاکنون نمایشگاههای متعددی را در داخل و خارج از اقلیم کوردستان برگزار کرده است.
ب.ن