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استقبال نخست‌وزیر اقلیم کوردستان از امضای توافق بین آمریکا و ایران

کوردستان مسرور بارزانی نخست‌وزیر اقلیم کردستان توافق آمریکا و ایران

اربیل (کوردستان۲۴)- نخست‌وزیر اقلیم کوردستان از امضای توافق بین ایالات متحده و ایران استقبال کرد و ابراز امیدواری کرد که این توافق فصل جدیدی از صلح و ثبات را در پی داشته باشد.

امروز پنجشنبه ۱۸ ژوئن، مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان با انتشار پیامی در صفحه رسمی خود در شبکه اجتماعی ایکس، از امضای توافق‌نامه میان آمریکا و ایران استقبال کرد.

نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، نوشت: «من از امضای توافق بین ایالات متحده و ایران استقبال می‌کنم. امیدوارم این توافق فصل جدیدی از صلح و ثبات در منطقه را رقم بزند.»

بامداد امروز پنجشنبه، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا و مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران متن یادداشت تفاهمی را به صورت دیجیتال امضا کردند.

به گفته مقام‌های دو کشور این تفاهم با هدف پایان دادن به درگیری‌های اخیر در خاورمیانه و فراهم کردن زمینه برای مذاکرات هسته‌ای تنظیم شده است.

بر اساس مفاد اعلام‌شده، ایران با رقیق‌سازی ذخایر اورانیوم غنی‌شده خود موافقت کرده و در مقابل، قرار است از برخی تسهیلات اقتصادی بهره‌مند شود.

قرار است مذاکرات میان واشینگتن و تهران برای دستیابی به توافق نهایی از روز جمعه در تفرجگاه کوهستانی بورگن‌استوک در سوئیس آغاز شود.

ب.ن

 
 
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