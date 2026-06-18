«در برخی مناطق سطح آب تا ۱۰۰ متر افزایش یافته است»

2 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴)- مقام‌های بخش آب در دولت اقلیم کوردستان می‌گویند احداث حوضچه‌های ذخیره آب و سدهای مختلف در سال‌های اخیر به بهبود وضعیت منابع آب زیرزمینی در مناطق مختلف اقلیم کمک کرده و در برخی مناطق سطح آب زیرزمینی تا ۱۰۰ متر افزایش یافته است.

کاروان صباح هورامی، مدیر اداره منابع آب در وزارت کشاورزی و منابع آب اقلیم کوردستان، امروز پنجشنبه ۱۸ ژوئن ۲۰۲۶ به کوردستان۲۴ گفت: «احداث حوضچه‌ها و سدها در سراسر اقلیم کوردستان تداوم حیات را برای نسل‌های آینده تضمین می‌کند.»

او افزود که اجرای این طرح‌ها به احیای برخی روستاها نیز کمک کرده است. به گفته وی، روستای قوبه در ناحیه هریر که پیش‌تر ساکنان آن به دلیل کمبود آب با مشکلات جدی مواجه بودند، پس از اجرای طرح‌های آبی نه تنها با کمبود آب روبه‌رو نیست، بلکه به منطقه‌ای برای گردشگری و پرورش ماهی تبدیل شده است.

هورامی با اشاره به تأثیر تغییرات اقلیمی و حفر غیرمجاز چاه‌های آب بر منابع زیرزمینی طی دو دهه گذشته، گفت که اجرای هشت طرح ذخیره‌سازی آب، از جمله پروژه‌های «افراز» و «قوشتپه»، به احیای بخشی از این منابع کمک کرده است.

به گفته وی، در نتیجه اجرای این طرح‌ها، سطح آب‌های زیرزمینی در بیشتر مناطق بین دو تا ۲۳ متر افزایش یافته و در برخی مناطق نیز این افزایش به ۱۰۰ متر رسیده است.

مدیر اداره منابع آب همچنین اعلام کرد که سال گذشته حدود ۸۰۰ دستگاه حفاری غیرمجاز چاه آب در اطراف اربیل توقیف شده‌اند. او گفت این اقدام در چارچوب تلاش‌ها برای جلوگیری از برداشت غیرقانونی از منابع آب زیرزمینی انجام شده است.

هورامی افزود که دولت اقلیم کوردستان برای کاهش حفر غیرمجاز چاه‌ها، طرح «حوضچه‌های تعاونی» را به اجرا گذاشته و برای احداث این حوضچه‌ها یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دینار به کشاورزان اختصاص داده است. به گفته او، این طرح در ذخیره‌سازی آب باران و تقویت منابع آبی تأثیر قابل توجهی داشته است.

وی همچنین اظهار داشت که وزارت کشاورزی و منابع آب اقلیم کوردستان برنامه‌ها و راهکارهای جدیدی را برای مدیریت جامع منابع آب تدوین کرده است تا از هدررفت ذخایر آب زیرزمینی جلوگیری شود.

در همین حال، رحمان خانی، رئیس اداره کل سدهای اقلیم کوردستان، اعلام کرد که ظرفیت ذخیره آب در اقلیم در سال‌های اخیر افزایش یافته و این موضوع به کاهش خطرات ناشی از سیلاب‌ها کمک کرده است.

او گفت در حال حاضر شش سد در نقاط مختلف اقلیم کوردستان در دست احداث است و ساخت شش سد دیگر نیز در برنامه قرار دارد. خانی همچنین از برنامه‌های گسترده دولت اقلیم برای احداث سدها و حوضچه‌های ذخیره آب جدید خبر داد.

ب.ن