آغاز به کار دومین جشنواره فیلم کوردی موبایلی در سلیمانیه
اربیل (کوردستان۲۴)- دومین جشنواره فیلم کوردی موبایلی امروز جمعه ۱۹ ژوئن با نمایش ۱۵ اثر راهیافته به بخش مسابقه، در شهر سلیمانیه آغاز شد.
شادمان ملا حسن، سخنگوی جشنواره، در گفتوگو با کوردستان۲۴ اعلام کرد که حدود ۲۰۰ فیلم برای حضور در این رویداد ارسال شده بود که پس از بررسی هیئت داوران، ۱۵ اثر برای رقابت در بخش اصلی انتخاب شدند.
وی با اشاره به نقش این جشنواره در حمایت از استعدادهای جوان گفت: «برگزاری چنین رویدادهایی جوانان علاقهمند به سینما را به فیلمسازی با موبایل تشویق میکند. فیلمسازی با تلفن همراه، راهی آسان و کمهزینه برای ورود علاقهمندان جوان به عرصه سینما است.»
سخنگوی جشنواره همچنین تأکید کرد که اینگونه رویدادها میتوانند نقش مهمی در رشد و توسعه سینمای کوردی ایفا کنند.
به گفته شادمان ملا حسن، در حاشیه جشنواره کارگاههای آموزشی متعددی در زمینه فیلمسازی با موبایل، فیلمنامهنویسی، عکاسی و تدوین برای شرکتکنندگان برگزار خواهد شد.
بر اساس برنامه جشنواره، جوایزی در بخشهای بهترین کارگردانی، بهترین بازیگر زن، بهترین بازیگر مرد، بهترین فیلمبرداری و بهترین موسیقی متن اهدا میشود. همچنین جایزه ویژه هیئت داوران به بهترین فیلم جشنواره تعلق خواهد گرفت.
دومین جشنواره فیلم کوردی موبایلی به مدت دو روز ادامه خواهد داشت.
ب.ن