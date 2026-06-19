عراقچی: اسرائیل به دنبال «جنگ دائمی» است
اربیل (کوردستان۲۴)- وزیر امور خارجه ایران در واکنش به اظهارات اخیر وزیر امنیت ملی اسرائیل آن کشور را به پیروی کردن از سیاست «جنگ دائمی» متهم کرد.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، امروز جمعه ۱۹ ژوئن در واکنش به اظهارات ایتامار بنگویر، وزیر امنیت ملی اسرائیل، که گفته بود «تمام لبنان باید بسوزد»، اسرائیل را به دنبال کردن سیاست «جنگ دائمی» متهم کرد.
اظهارات بنگویر پس از آن مطرح شد که اسرائیل از کشته شدن چهار نظامی خود در جنوب لبنان خبر داد؛ رخدادی که واکنش تند وی را در پی داشت.
عراقچی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، سخنان وزیر امنیت ملی اسرائیل را محکوم کرد و نوشت: «این یاوهگویی یک دیوانه نسلکش تصادفی نیست. این یک پست عمومی از وزیر امنیت ملی رژیم اسرائیل است.»
وزیر امور خارجه ایران همچنین افزود: «فرقه مرگ نسلکش مستقر در تلآویو تهدیدی برای تمام بشریت است. همه انسانها را تهدید میکند. تنها منفعت آن جنگ دائمی است.»
اظهارات عراقچی در حالی مطرح میشود که تنشها در مرز لبنان و اسرائیل همچنان ادامه دارد و درگیریهای اخیر نگرانیها درباره گسترش دامنه بحران در منطقه را افزایش داده است.
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