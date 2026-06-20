انفجار پهپاد انتحاری در محل سکونت رئیس پارلمان عراق

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عصر امروز، شنبه ۲۰ ژوئن ۲۰۲۶، خانه "هیبت الحلبوسی"، رئیس پارلمان عراق در استان الانبار، هدف یک حمله پهپادی انتحاری قرار گرفت. به گزارش منابع امنیتی، علی‌رغم حضور الحلبوسی و اعضای خانواده‌اش در منزل هنگام وقوع انفجار، این حادثه هیچ‌گونه تلفات جانی به همراه نداشته است.

بر اساس اطلاعات دریافتی از "دیلان بارزان"، خبرنگار کوردستان۲۴ در بغداد و به نقل از یک منبع امنیتی در پلیس الانبار، این حمله تنها خسارات مادی بر جای گذاشته است. در حال حاضر، نیروهای عملیات مشترک عراق و پلیس الانبار در محل حادثه حضور دارند و تحقیقات خود را برای شناسایی محل هدایت و پرتاب این پهپاد آغاز کرده‌اند.

از سوی دیگر، یک منبع امنیتی ویژه به کوردستان۲۴ اعلام کرد که همین امروز و پیش از این حادثه، یک فروند پهپاد انتحاری از نوع "شاهد ۱۰۱" در نزدیکی خانه "محمد ریکان الحلبوسی"، رئیس حزب تقدم و رئیس پیشین پارلمان عراق، در منطقه "گرمه" واقع در استان الانبار سقوط کرده است.

به گفته این منبع، بخشی از این پهپاد در محوطه خانه "هیبت الحلبوسی"، رئیس پارلمان عراق سقوط کرده که منجر به آتش‌سوزی در محل شده است. با این حال، تیم‌های دفاع مدنی بلافاصله در محل حاضر شده و موفق شدند آتش را بدون بر جای گذاشتن هیچ‌گونه خسارت جانی مهار کنند.