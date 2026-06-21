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مسرور بارزانی: امیدواریم مسجد جامع بارزانی مرکز بزرگی برای خداشناسی و خدمت به میهن باشد

کوردستان مسرور بارزانی نخست‌وزیر اقلیم کردستان مسجد جامع بارازنی

اربیل (کوردستان۲۴)-  مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، امروز یکشنبه ۲۱ ژوئن پس از گذاشتن سنگ بنای مسجد جامع بارزانی در اربیل، در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس پیامی منتشر کرد.

نخست‌وزیر نوشت: «من مفتخرم که سنگ بنای مسجد جامع بارزانی در اربیل را می‌گذارم. این مسجد کاملاً توسط متخصصان و نیروی کار محلی ساخته خواهد شد و با مساحت دو میلیون متر مربع به بزرگترین بنای تاریخی در نوع خود تبدیل خواهد شد.»

مسرور بارزانی تأکید کرد: «در طول تاریخ کوردستان، مساجد به عنوان مراکز پرورش علما و رهبران عمل کرده‌اند. ما امیدواریم که این مسجد نیز به مرکز بزرگی برای خداشناسی، روشن بینی معنوی، دانش و خدمت به میهن تبدیل شود.»

 

نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، امروز یکشنبه در مراسمی با حضور گسترده علمای دینی، شخصیت‌های برجسته و مقامات دولتی، سنگ بنای طرح «مسجد جامع بارزانی» در شهر اربیل را گذاشت.

وی در سخنانی گفت: «احساس شد که اربیل و کوردستان به یک نماد مذهبی نیاز دارند تا جلوه‌گر خداشناسی و انسان‌دوستی مردم این دیار و همچنین یادآور تاریخ پر از افتخار ملت کورد در عدالت‌خواهی و مبارزه با ظلم باشد.»

ب.ن

 
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