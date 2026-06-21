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اربیل (کوردستان۲۴)- دولت اقلیم کوردستان در چارچوب تلاش‌ها برای تنوع‌بخشی منابع درآمد و احیای بخش گردشگری، نقشه‌راه جدید سرمایه‌گذاری را که شامل ۲۴ طرح راهبردی در سراسر استان‌ها و حوزه‌های مستقل اداری می‌شود، اعلام کرد. این طرح‌ها با حمایت گروه سرمایه‌گذاری و سازمان گردشگری تهیه شده و زمین و امکانات زیرساختی لازم برای آنها تأمین شده است.

پیش از این مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان در نمایشگاه گردشگری خاورمیانه اعلام کرد: «دولت ما با تمام توان برای فراهم کردن تسهیلات و سرمایه‌گذاری و توسعه این بخش تلاش می‌کند تا به یک منبع درآمد مستمر برای اقلیم کوردستان تبدیل شود.»

نخست‌وزیر تأکید کرد که بخش گردشگری در معرفی کوردستان به جهان از لحاظ مردم، فرهنگ، تاریخ و جغرافیای دلربای آن تأثیرگذار است و دولت در راستای آن به فراهم کردن تمام تسهیلات برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی پایبند است.

فرصت‌های سرمایه‌گذاری به ترتیب استان‌ها و حوزه‌های مستقل اداری

استان اربیل

استان اربیل که به عنوان یک مرکز تصمیم‌گیری سیاسی و پایتخت اقلیم کوردستان شناخته شده است، در حال حاضر برای تحولی بزرگ در بخش گردشگری زمینه‌سازی می‌کند.

استان اربیل در مرکز اقلیم کوردستان واقع شده است. به قلعه باستانی‌اش معروف است که یکی از قدیمی‌ترین آثار باستانی جهان است که هنوز زندگی در آن جریان دارد. در کنار قلعه، مناره و بازارهای سنتی، مناطقی مانند شقلاوه، کوه سفین و منطقه سوران وجود دارند که اربیل را به یک مرکز مهم گردشگری و تفریحی تبدیل کرده‌اند.

۱- طرح روستای چنیران: گردشگاه تابستانی مدرن در شقلاوه

چنیران یک روستای دلربا با مناظر زیبا است که اطراف آن را جنگل سبز احاطه کرده و در نزدیکی شقلاوه واقع شده است. این روستا در طول سال از هوای خنک برخوردار است و ۵۰ کیلومتر (حدود یک ساعت) با مرکز اربیل فاصله دارد.

ویژگی‌ها: به فرودگاه بین‌المللی اربیل نزدیک است. بکر بودن منطقه اهمیت ویژه‌ای به آن داده است.

مساحت: ۲۰۰ دونم (50,000 م2)

زیرساخت: به جاده، برق، آب و اینترنت دسترسی دارد.

سازه‌های پیشنهادی: هتل، خانه‌های گردشگری، محل برگزاری مراسم، غذاخوری و استخر.

۲- طرح تَوسکه؛ زیستگاه گردشگری در دامنه سفین

تَوسکه یک منطقه سرسبز و ممتاز در دامنه کوه سفین است. این مکان که ۴۷ کیلومتر با اربیل فاصله دارد. زیستگاهی مثال‌زدنی برای سپری کردن اوقات فراغت در طبیعت و فعالیت‌های ریسک‌پذیر فراهم می‌کند.

ویژگی‌ها: زمین آن در مالکیت وزارت کشاورزی و منابع آب قرار دارد و در طرح جامع گردشگری تثبیت شده است.

مساحت: ۱۶ دونم (40,000 م2).

سازه پیشنهادی: هتل و متل، روستای گردشگری، محل برگزاری جشنواره و فعالیت‌های ورزشی.

۳- طرح گوپال: مجموعه گردشگری در مسیر زاب بزرگ

منطقه گوپال در بخش داره‌شَکران، یک منطقه راهبردی در مسیر اصلی اربیل – دهوک است. این منطقه مناظری زیبا بر روی رودخانه دارد و ترکیبی است از زیبایی طبیعت و کشاورزی بومی.

ویژگی‌ها: به عنوان یک ایستگاه مهم گردشگری برای مسافران بین اربیل و دهوک برای همه فصل‌ها در نظر گرفته می‌شود.

مساحت: 18 دونم (45,000 م2).

زیرساخت: در مسیر جاده آسفالت قرار گرفته و از خدمات برخوردار است.

سازه پیشنهادی: هتل و متل، سالن برگزاری کنسرت، نمایشگاه عرضه محصولات بومی و منطقه فعالیت‌های شنی و آبی.

استان سلیمانیه

استان سلیمانیه که به عنوان «پایتخت فرهنگی» اقلیم کوردستان شناخته شده است و کوه‌های ازمَر و گویژه آن را احاطه کرده‌اند، برای توسعه سه طرح بزرگ گردشگری مورد توجه دولت قرار گرفته است.

۱- رودخانه سیروان (دربندیخان)، گردشگاه تابستانی سازگار با محیط زیست

رودخانه سیروان که از شهر دربندیخان می‌گذرد مناظری زیبا از دره‌ها و کوه‌ها را شامل می‌شود. این طرح فرصتی طلایی برای سرمایه‌گذاری در گردشگری آبی و بوم‌گردی است.

مکان و فاصله: ۱۴ دقیقه با دربندیخان و ۶۸.۷ کیلومتر با مرکز سلیمانیه فاصله دارد.

مساحت: ۱۲۴ دونم (308,995 م2).

ویژگی‌ها: ظرفیت استفاده‌نشدهٔ بسیاری دارد و در ساحل رودخانه واقع شده است.

سازه پیشنهادی: هتل، غذاخوری، منطقه بازی‌های خانوادگی و فعالیت‌های آبی (شنا و ورزش‌های آبی).

۲- طرح پیره‌مگرون (دوکان): گردشگری ریسک‌پذیر و تاریخی

کوه پیره‌مگرون چشم‌اندازی پانورامایی بر فراز دریاچه دوکان و زیستگاه طبیعی میرگه‌پان دارد. این منطقه آمیزه‌ای از زیبایی‌های طبیعت، میراث تاریخی و دینی (زیارتگاه‌ها) است. خصوصیتی برای تمام فصول.

مکان و فاصله: شهر دوکان، فقط ۲۴ دقیقه با شهر سلیمانیه فاصله دارد.

مساحت: ۱۲۰ دونم، (300,000 م2).

ویژگی‌ها: منطقه‌ای کوهستانی و سنگلاخ که می‌تواند به مرکزی جهانی برای گردشگری ریسک‌پذیر تبدیل شود.

سازه پیشنهادی: خانه‌های گردشگری، موسسات گردشگری دینی و فرهنگی، پارک طبیعی.

۳- طرح غار هزارمیرد: آمیزه تاریخی و گردشگری ریسک‌پذیر

غار هزار میرد که تاریخ آن به عصر حجر قدیم برمی‌گردد، یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی جهان است. هدف از این طرح احداث یک مجموعه گردشگری است که تاریخ و ورزش کوهنوردی را در هم می‌آمیزد.

مکان و فاصله: ۱۳ کیلومتر با جنوب غرب سلیمانیه فاصله دارد و جاده آسفالت رسیدن به آن را بسیار تسهیل می‌کند.

مساحت: ۱۶۳ دونم (300,000 م2).

ویژگی‌ها: از موقعیتی مرتفع برخودار است که بر شهر و تپه‌های اطراف اشراف دارد.

سازه پیشنهادی: هتل، خانه گردشگری، موزه، مرکز فرهنگی و فعالیت‌‌های ریسک‌پذیر و کوهنوردی.

استان دهوک

استان دهوک که به «دهوک رنگین» شناخته شده است و طبیعت کوهستانی دلربای آن اشتهار جهانی دارد، در حال حاضر برای یک تحول بزرگ در بخش گردشگری زمینه‌سازی می‌کند. دولت اقلیم کوردستان در چارچوب طرح جامع جدید، سه فرصت‌ طلایی برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های فوق‌راهبردی این استان اعلام کرده است که سالانه از بیش از دو میلیون گردشگر استقبال می‌کند.

استان دهوک که در شمال غرب اقلیم کوردستان واقع شده است، مناطق ممتازی مانند شهرک تاریخی آمیدی، شهر آکری، گردشگاه تابستانی سولاو و سرسنگ، غار اینیشکی و دره شیرانه را دارد. این ویژگی‌های غنی استان دهوک را به فضایی مناسب برای اجرای طرح‌های گردشگری تبدیل کرده است.

۱- طرح دره زاویته: یک گردشگاه تابستانی ترکیبی و پیشرفته

زاویته که با شمال شهر دهوک ۲۰ کیلومتر فاصله دارد به یکی از مناطق بسیار سرسبز و خنک شناخته شده است که در طول سال بازدیدکنندگان بسیاری دارد.

ویژگی‌ها: به رغم وجود غذا‌خوری و کافه‌های بسیار، منطقه نیاز بسیاری به گردشگاه تابستانی پیشرفته دارد. وجود تله‌کابین در قله کوه، طرح را چند برابر جذاب کرده است.

مساحت: ۱۹.۱۷۴ دونم (47,935 م2).

زیرساخت: جاده، برق، آب و اینترنت به طور کامل مهیا است.

سازه پیشنهادی: هتل و متل، فروشگاه و مرکز تجاری، شهر بازی برای کودکان، پارک بزرگ.

۲- طرح کوه زاوا: گردشگری پانورامایی و مسکونی

کوه زاوا از معرفه‌های برجسته دهوک است که چشم‌اندازی پانورامایی بر سراسر شهر دارد. این مکان که فقط ۲۰ دقیقه با مرکز شهر فاصله دارد، مأمنی پاک و آرام برای گردشگران است.

ویژگی‌ها: تله‌کابین و زمین‌های توسعه‌نیافته فرصت مناسبی را برای سرمایه‌گذاران در واکنش به بازار توسعه یافته گردشگری فراهم می‌کنند.

مساحت: ۵ دونم (12,185 م2).

سازه پیشنهادی: هتل کوهستانی، غذاخوری مدرن، فعالیت‌های هوازی و منطقه ویژه ورزش‌های آبی و خشکی.

۳ـ طرح سد دهوک: کلبه‌های اقامتی و تفریح در ساحل دریاچه

سد دهوک که یک سد دوره‌ای است و ۱۵ دقیقه با مرکز شهر فاصله دارد، از یک دریاچه بزرگ با ظرفیت ذخیره ۵۲ میلیون متر مکعب آب برخودار است.

ویژگی‌ها: این طرح به سرمایه‌گذار فرصت «اولین بهره‌گیری» را در بازاری ناشناخته می‌دهد. مناظر زیبای منطقه و مسیرهای کوهستانی، مکان را به نقطه‌ای جذاب برای علاقمندان به ریسک تبدیل می‌کند.

مساحت: ۰.۸ دونم (2,000 م2).

سازه پیشنهادی: احداث کلبه اقامتی در اطراف دریاچه، آلاچیق و فضای استراحت و توسعه فعالیت و تفریحات آبی.

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