تداوم سنت میانرویی دینی و میهندوستی در حجرههای اقلیم کوردستان
نسل جدید طلاب پرچمدار میانرویی دینی و میهندوستی
اربیل (کوردستان۲۴)- میانرویی دینی و میهندوستی از دیرباز از ویژگیهای برجسته مدارس دینی اقلیم کوردستان بوده است. این مراکز آموزشی که با نام «حجره» شناخته میشوند و در مساجد فعالیت دارند، در طول تاریخ محل تربیت علما، اندیشمندان و شخصیتهای برجسته دینی و ملی بودهاند. شمار قابل توجهی از فارغالتحصیلان این حجرهها نیز در جنبش رهاییبخش کوردستان نقشآفرینی کردهاند.
حجرهها همچنان در مناطق مختلف کوردستان فعال هستند و سنت دیرینه میانرویی دینی و میهندوستی را زنده نگه داشتهاند؛ سنتی که امروز نسل جدید طلاب ادامهدهنده آن به شمار میروند.
محمد عبدالرحمان، طلبه ۱۲ سالهای که یک سال است همراه با دوستانش در یکی از حجرهها به تحصیل مشغول است، آرزو دارد پس از طی مراحل آموزشی به مقام «مُلا» دست یابد؛ عنوانی که پس از پایان تحصیلات در حجرهها به علمای دینی اعطا میشود. او در گفتوگو با گزارشگر کوردستان۲۴ اظهار داشت: «پدر و مادرم بسیار علاقه داشتند که من قدم در این راه بگذارم، خودم هم علاقمندم و میخواهم مُلا شوم.»
پیام لطیف، از دیگر طلاب حجره که در مراحل میانی تحصیلات دینی قرار دارد، بر نقش این مراکز در ترویج اعتدال دینی و هویت ملی تأکید میکند. وی گفت: «حجره جایگاه ویژهای در ترویج میانرویی دینی و ملیگرایی دارد و طلابی که در حجره تلمذ میکنند هم با افکار میانرویی دینی و هم با افکار ملیگرایانه پرورش مییابند.»
حجرهٔ «پیران شرعی» از جمله حجرههای شناختهشده اربیل به شمار میرود. حسامالدین مُلا طیب، از استادان این حجره، با تأکید بر اینکه طلاب پرورشیافته در حجرهها افرادی معتدل و کوردپرور تربیت میشوند، به کوردستان۲۴ گفت: «حجره در کوردستان تاریخی کهن دارد. رهبرانی که در حجرهها پرورش یافتند و به قدرت رسیدند، خشونت نورزیدند و دست به کشتار نزدند. با اینکه بیشتر رهبران کورد از صلاحالدین ایوبی گرفته تا به امروز در حجرهها پرورش یافتهاند. حتی رهروان طریقت در خانقاه و تکیهها از علوم تدریس شده در حجرهها بهره بردهاند.»
بر اساس آمار موجود، علاوه بر کالجها و دانشکدههای دینی، ۱۱۰ حجره نیز در اقلیم کوردستان فعالیت دارند. هر سال هزاران طلبه از این مراکز آموزشی که تحت حمایت دولت اقلیم کوردستان هستند، فارغالتحصیل میشوند.
حجرهها در طول تاریخ در تربیت علمایی نقش داشتهاند که آموزههای دین اسلام را به زبان کوردی به مردم معرفی کرده و همواره بر ترویج میانرویی دینی و میهندوستی تأکید داشتهاند.
ب.ن