روایت رنج قربانیان نسلکشی در جشنواره فیلم ژینوساید چمچمال
اربیل (کوردستان۲۴)- آثار سینمایی به نمایش درآمده در جشنواره فیلم ژینوساید در شهر چمچمال، رنج قربانیان نسلکشی انفال را روایت میکنند و از این طریق حافظه تاریخی این فاجعه را حفظ و نسلهای آینده را از آنچه بر گذشتگانشان رفته است، آگاه میکنند.
برگزاری جشنواره فیلم ژینوساید در شهر چمچمال، شهری که خود از قربانیان عملیات نسلکشی انفال توسط رژیم سابق عراق به شمار میرود، از اهمیت ویژهای برخوردار است.
در این دوره از جشنواره، ۴۳ اثر سینمایی از داخل و خارج اقلیم کوردستان حضور دارند. جشنواره فیلم ژینوساید با هدف حفظ و ثبت تاریخ قربانیان نسلکشی و انتقال روایت این فاجعه به نسلهای آینده برگزار میشود.
بستگان قربانیان انفال معتقدند که هنوز بخش قابل توجهی از اسناد و مدارک مربوط به این نسلکشی گردآوری نشده است. به باور آنان، سینما و روایت تصویری میتواند تا حدودی این خلأ را جبران کرده و ابعاد فاجعه انفال را برای نسلهای آینده بازگو کند.
حسن تاقانه، از بستگان قربانیان انفال، به گزارشگر کوردستان۲۴ گفت: «در ارتباط با انفال اسناد تصویری بسیار اندک است، در خانواده من قربانیانی هستند که حتی یک عکس از آنها بر جای نمانده است. من معتقدم که سینما و مستندسازی تصویری میتواند تا حدودی این نقص را برطرف کند.»
برگزارکنندگان جشنواره نیز تأکید دارند که آثار سینمایی میتوانند در بازتاب واقعیتهای تاریخی نقش مؤثری ایفا کنند و حتی در جلوگیری از تکرار چنین فجایعی تأثیرگذار باشند.
در جشنواره امسال، آثار سینمایی خارجی نیز با موضوع نسلکشی حضور دارند. محسن ادیب، رئیس هیئت برگزاری جشنواره، به کوردستان۲۴ گفت: «میتوانم بگویم که جشنواره امسال تا حدودی بینالمللی است زیرا از جنوب و مرکز عراق، ایران، ترکیه، غرب کوردستان و سوریه هم آثار سینمایی مشارکت کردهاند و بیشتر فیلمها انفال و نسلکشی را بازتاب میدهند.»
جشنواره فیلم ژینوساید به مدت سه روز برگزار میشود و آثار به نمایش درآمده در آن، رنج قربانیان نسلکشی انفال را روایت میکنند؛ روایتی که هدف آن حفظ حافظه تاریخی این فاجعه و آگاهسازی نسلهای آینده از آنچه بر گذشتگانشان رفته است، عنوان میشود.
ب.ن