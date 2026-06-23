چهار کشور در انتظار افتتاح نمایندگی دیپلماتیک در اقلیم کوردستان

دامنه روابط دیپلماتیک اقلیم کوردستان گسترش می‌یابد

19 دقیقه پیش

اربیل (کوردستان۲۴)- با وجود برخی موانع و چالش‌ها، چهار کشور در سطح منطقه و جهان برای افتتاح نمایندگی‌های دیپلماتیک خود در اقلیم کوردستان اعلام آمادگی کرده‌اند. یک عضو کمیسیون روابط خارجی مجلس نمایندگان عراق این اقدام را گامی مهم در راستای گسترش روابط خارجی اقلیم کوردستان در عرصه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی ارزیابی می‌کند.

دکتر زیرک زیباری، عضو کمیسیون روابط خارجی مجلس نمایندگان عراق، امروز سه‌شنبه ۲۳ ژوئن ۲۰۲۶ در گفت‌وگو با کوردستان۲۴ اعلام کرد که کشورهای اوکراین، جمهوری آذربایجان، بحرین و عمان در نظر دارند نمایندگی‌های دیپلماتیک خود را در اربیل، پایتخت اقلیم کوردستان، افتتاح کنند.

اقلیم کوردستان طی سال‌های گذشته به‌ عنوان یکی از مراکز مهم سیاسی و اقتصادی خاورمیانه مورد توجه کشورهای مختلف قرار گرفته است. برقراری ثبات و امنیت در اقلیم کوردستان این اقلیم را به یکی از نقاط باثبات در میان تحولات و تنش‌های منطقه‌ای تبدیل کرده است.

زیباری با اشاره به روند ایجاد این نمایندگی‌ها گفت که کشورهای یادشده از مدت‌ها پیش برای افتتاح دفاتر دیپلماتیک خود اقدام کرده‌اند، اما این روند به دلایل مختلف با تأخیر مواجه شده است.

وی توضیح داد که افتتاح نمایندگی اوکراین به دلیل جنگ این کشور با روسیه به تعویق افتاده و روند افتتاح نمایندگی جمهوری آذربایجان نیز تحت تأثیر برخی مسائل و رویه‌های اداری در بغداد قرار گرفته است. به گفته او، افزایش تنش‌های منطقه‌ای و درگیری میان اسرائیل و ایران نیز موجب شده است که افتتاح نمایندگی‌های بحرین و عمان در اقلیم کوردستان به تعویق بیفتد.

همزیستی مسالمت‌آمیز میان ملیت‌ها و پیروان ادیان مختلف در اقلیم کوردستان از عوامل مهم جلب توجه کشورها و تقویت تمایل آنان برای توسعه روابط با اقلیم بوده است.

زیباری تأکید کرد که تلاش‌هایی برای رفع موانع موجود و تسریع روند افتتاح نمایندگی‌های دیپلماتیک این کشورها در اربیل در جریان است.

وی افتتاح نمایندگی‌های جدید را اقدامی مؤثر در توسعه روابط خارجی اقلیم کوردستان با کشورهای عربی و سایر کشورهای جهان توصیف کرد و گفت این امر می‌تواند به تقویت همکاری‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی اقلیم کوردستان در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی کمک کند.

بر اساس آمار منتشرشده در وبگاه دولت اقلیم کوردستان، در حال حاضر حدود ۴۰ کنسولگری و نمایندگی دیپلماتیک کشورهای مختلف در اقلیم کوردستان فعالیت دارند و با راه‌اندازی نمایندگی‌های جدید، دامنه روابط و ارتباطات دیپلماتیک اقلیم بیش از پیش گسترش خواهد یافت.

ب.ن