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اربیل (کوردستان۲۴)- وزیر اوقاف و امور دینی اقلیم کوردستان در دیدار با شیخ الازهر، دعوت رسمی نخست‌وزیر اقلیم برای سفر به اربیل را به وی ابلاغ کرد و شیخ الازهر با استقبال از آن، برای انجام این سفر در فرصت مناسب اعلام آمادگی کرد.

وزارت اوقاف و امور دینی اقلیم کوردستان اعلام کرد که پشتیوان صادق، وزیر اوقاف و امور دینی اقلیم کوردستان، روز سه‌شنبه ۲۳ ژوئن در رأس هیئتی بلندپایه از این وزارتخانه با شیخ احمد طیب، شیخ الازهر، و شماری از مسئولان ارشد این نهاد علمی و دینی در قاهره دیدار و گفت‌وگو کرد.

بر اساس بیانیه وزارت اوقاف، شیخ الازهر در این دیدار با احترام از تاریخ مردم کورد یاد کرد و نقش علما و مردم کوردستان را در خدمت به دین اسلام، بشریت و تقویت همزیستی مسالمت‌آمیز مورد تقدیر قرار داد. وی همچنین بر وجود پیوندهای تاریخی و دیرینه میان مردم کوردستان و مصر تأکید کرد.

در این دیدار، وزیر اوقاف و امور دینی اقلیم کوردستان نیز به تجربه همزیستی مسالمت‌آمیز میان ملیت‌ها و پیروان ادیان مختلف در اقلیم کوردستان و فضای آرام و ثباتی که با مشارکت همه اقشار جامعه ایجاد شده است، اشاره کرد.

طبق این بیانیه، پشتیوان صادق یادداشت تفاهمی را به شیخ الازهر ارائه کرد. شیخ الازهر ضمن اعلام حمایت خود از این یادداشت، آن را اقدامی مهم و ارزشمند توصیف کرد.

وزیر اوقاف همچنین از سوی مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، دعوت رسمی برای سفر به اقلیم را به شیخ الازهر ابلاغ کرد. شیخ احمد طیب با استقبال از این دعوت، اعلام کرد که «در فرصتی مناسب و با افتخار» به اقلیم کوردستان سفر خواهد کرد.

بر اساس این بیانیه، شیخ الازهر در ادامه از نخست‌وزیر اقلیم کوردستان به دلیل احداث ساختمان جدید «دانشکده الازهر» در اربیل قدردانی کرد. سنگ بنای این پروژه پیش‌تر توسط نخست‌وزیر اقلیم کوردستان گذاشته شده است.

در این دیدار همچنین اهمیت احداث «مسجد جامع بارزانی» در اربیل مورد توجه و بررسی قرار گرفت.

در پایان، وزیر اوقاف و امور دینی اقلیم کوردستان کتاب «همزیستی مسالمت‌آمیز در اقلیم کوردستان» را به شیخ الازهر اهدا کرد و در مقابل، شیخ الازهر نیز لوح تقدیر دانشگاه الازهر را به وزیر اوقاف تقدیم کرد.

ب.ن