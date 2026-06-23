پارک «باغات معلق بابل»؛ تلفیق گردشگری، ورزش و تفریح در اربیل
اربیل (کوردستان۲۴)- نخستوزیر اقلیم کوردستان پارک بزرگ و مدرن (باغات معلق بابل) را در اربیل افتتاح کرد؛ پروژهای که در چارچوب برنامههای دولت اقلیم برای توسعه فضای سبز و بهبود محیط زیست اجرا شده و با برخورداری از بزرگترین میله پرچم کوردستان در عراق، به عنوان یکی از جاذبههای جدید گردشگری معرفی میشود.
مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان، امروز سهشنبه ۲۳ ژوئن ۲۰۲۶ در مراسمی رسمی پارک بزرگ و مدرن «گَناسا د بابل» (باغات معلق بابل) را در اربیل افتتاح کرد.
این پروژه در چارچوب طرحهای دولت اقلیم کوردستان برای توسعه فضای سبز و فراهمسازی محیطی سالم برای شهروندان به بهرهبرداری رسیده است.
پارک (باغات معلق بابل) با مساحتی حدود ۵۹ هزار متر مربع در مدت ۲۰ ماه احداث شده و از آن به عنوان یکی از پارکهای مدرن و کمنظیر منطقه یاد میشود.
بر اساس مشخصات این پروژه، سه ورودی اصلی برای پارک در نظر گرفته شده که منطقه عنکاوه را به طرح «اربیل اوینیو» متصل میکند.
یکی از شاخصترین بخشهای این پارک، میله پرچمی به ارتفاع ۶۳ متر است که بزرگترین میله پرچم در عراق به شمار میآید. همچنین ۵۰ پرچم دیگر کوردستان در اطراف آن برافراشته شدهاند.
این مجموعه علاوه بر فضای سبز، امکانات و زیرساختهای متنوعی را در خود جای داده است؛ از جمله پلی مارپیچ با ارتفاع هفت متر از سطح زمین، تونلی زیرزمینی برای تسهیل تردد و یک باشگاه پادل.
پارک (باغات معلق بابل) مجموعهای گردشگری، ورزشی و تفریحی در پایتخت اقلیم کوردستان است و پیشبینی میشود که مورد استقبال پرشور گردشگران داخلی و خارجی قرار گیرد.
ب.ن