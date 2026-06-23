نخستوزیر اقلیم کوردستان: شاهد پیشرفت روافزون میهنمان هستیم
اربیل (کوردستان۲۴)- نخستوزیر اقلیم کوردستان، تأکید کرد که عنوان پارک «باغات معلق بابل» در اربیل یادآور اصالت و تاریخ دیرین همزیستی مسالمتآمیز میان جوامع مختلف منطقه است. همچنین تأکید کرد که هممیهنان اقلیم شایسته ارائه بهترین و بالاترین سطح خدمات هستند.
عصر امروز سهشنبه ۲۳ ژوئن ۲۰۲۶، مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان در مراسمی در اربیل، پایتخت اقلیم، پارک بزرگ و مدرن «گَناسا د بابل/ باغات معلق بابل» را افتتاح کرد.
نخستوزیر در این مراسم طی سخنانی ضمن خیرمقدم گویی به مهمانان داخلی و خارجی، از اینکه پروژه دقیقاً پس از گذشت یک سال از گذاشتن سنگ بنای آن به بهرهبرداری رسیده است، ابراز خوشحالی کرد.
مسرور بارزانی ابعاد تاریخی و فرهنگی نامگذاری پارک را مورد توجه قرار داد و گفت: «عنوان پارک عمیقاً به اصالت و تاریخ دیرین همزیستی مسالمتآمیز میان جوامع مختلف در میهن ما اشاره دارد.»
همچنین اظهار داشت: «این پروژه زیستمحیطی نه تنها چهرهای مدرن به شهرک عنکاوه میبخشد، بلکه به یک کانون اجتماعی مهم برای گردهمایی خانوادهها، کودکان و جوانان تبدیل خواهد شد تا بتوانند اوقات خود را در فضایی آرام، سالم سپری کنند.»
نخستوزیر گفت: «پشت سر من مرتفعترین میله پرچم کوردستان در سطح عراق در این پارک قرار دارد و این برای همه ما مایه افتخار است.»
بارزانی افزود: «بینهایت مایه خوشحالی است که شاهد پیشرفت روافزون میهنمان هستیم و پروژههای بهتر و شایستهتر اجرا میشوند. هممیهنان ما شایسته ارائه بهترین و بالاترین سطح خدمات هستند.»
ایشان خاطرنشان کرد: «هر چه در توان داریم را با همکاری و حمایت شما در جهت ایجاد جامعهای سالمتر برای خود و فضایی هموارتر برای گردشگران و مهمانان اقلیم کوردستان به کار میگیریم.»
نخستوزیر اقلیم کوردستان در پایان سخنان خود تأکید کرد: «افتخار میکنیم که امروز یکی دیگر از دستاوردهای توسعه را به هممیهنان عزیز خود تقدیم میکنیم.»
پارک (باغات معلق بابل) در اربیل پروژهای است در چارچوب برنامههای دولت اقلیم کوردستان برای توسعه فضای سبز و بهبود محیط زیست که با برخورداری از بزرگترین میله پرچم کوردستان در عراق، به عنوان یکی از جاذبههای جدید گردشگری معرفی میشود.
این مجموعه علاوه بر فضای سبز، امکانات و زیرساختهای متنوعی را در خود جای داده است؛ از جمله پلی مارپیچ با ارتفاع هفت متر از سطح زمین، تونلی زیرزمینی برای تسهیل تردد و یک باشگاه پادل.
پیشبینی میشود که این پارک مورد استقبال پرشور گردشگران داخلی و خارجی قرار گیرد.
ب.ن