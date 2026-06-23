مسرور بارزانی: دولت فدرال متعهد به تأمین پدافند هوایی برای میادین نفتی اقلیم شده است

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اربیل (کوردستان۲۴)- نخست‌وزیر اقلیم کوردستان تأکید کرد که جهات مربوطه در دولت فدرال متعهد شده‌اند برای حفاظت از میادین نفتی اقلیم کوردستان سامانه دفاع هوایی تأمین کنند و افزود در مورد مسائل مربوط به سیستم آسیکودا با بغداد به توافق اولیه رسیده‌اند و در حال بررسی جزئیات برای رسیدن به حل نهایی هستند.

مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، امروز سه‌شنبه ۲۳ ژوئن ۲۰۲۶، پس از افتتاح پارک «باغات معلق بابل» در اربیل، پایتخت اقلیم کوردستان، در یک کنفرانس خبری مسائل بین اربیل و بغداد را مورد توجه قرار داد.

در مورد مسائل مربوط به سیستم آسیکودا که قرار است فعالیت‌های کمرگی در سراسر عراق را تنظیم کند و اقلیم کوردستان ملاحظاتی در خصوص آن دارد، نخست‌وزیر تأکید کرد که در راستای هماهنگ ساختن آن، با بغداد به توافق اولیه رسیده‌اند و در حال بررسی جزئیات برای حل نهایی مسائل در آینده نزدیک هستند.

نخست‌وزیر در رابطه با موضوع ارسال درآمدهای داخلی اقلیم کوردستان به بغداد نیز توضیح داد که ارسال ۱۲۰ میلیارد دینار به طور ماهانه به بغداد از محل درآمدهای داخلی اقلیم که در گذشته در نظر گرفته شده است، «مبنای قانونی ندارد، زیرا بر اساس قانون باید نصف درآمد داخلی اقلیم به بغداد ارسال شود.»

مسرور بارزانی با اشاره به تأثیر تنش‌های منطقه بر وضعیت مالی عراق، افزود: «ما می‌خواهیم درآمد اقلیم را افزایش دهیم تا بتوانیم بیشتر به عراق کمک کنیم.»

نخست‌وزیر در خصوص حفاظت از میادین نفتی اقلیم کوردستان نیز که بارها مورد حملات گروه‌های شبه‌نظامی قرار گرفته و در معرض تهدید بوده‌اند، گفت که در این رابطه هیئتی به بغداد سفر کرده است و جهات مربوطه متعهد شده‌اند برای حفاظت از میادین نفتی اقلیم کوردستان سامانه دفاع هوایی تأمین کنند.

دولت اقلیم کوردستان بارها تأکید کرده است که ممانعت از گروه‌های شبه‌نظامی در حمله به میادین نفت و گاز اقلیم از وظایف دولت فدرال عراق است.

ب.ن