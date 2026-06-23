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مسرور بارزانی: تلاش می‌کنیم تا کوردستانی مرفه‌تر برای مردم خود و گردشگران بسازیم

مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان
مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان
کوردستان مسرور بارزانی نخست‌وزیر اقلیم کردستان باغات معلق بابل افتتاح پارک گردشگری در کردستان

اربیل (کوردستان۲۴)- نخست‌وزیر اقلیم کوردستان با بیان اینکه شهرک عنکاوه همواره نماد همزیستی بوده است، ضمن ابراز خوشحالی از افتتاح «باغات معلق بابل» در آن شهرک بر تلاش برای ساختن کوردستانی مرفه‌تر برای مردم و گردشگران تأکید کرد.

مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، در حساب رسمی خود در شبکه اجتماعی ایکس درباره افتتاح پارک «باغات معلق بابل» در شهرک عنکاوه در اربیل پیامی منتشر کرد.

نخست‌وزیر نوشت: «امروز پارک باغات معلق بابل را به مساحت ۶۰ هزار متر مربع با اتکا به نیروی کار داخلی در شهرک عنکاوه افتتاح کردیم. عنکاوه همواره نماد همزیستی بوده است و امیدواریم این پارک به مکانی برای لذت بردن همه از اوقات فراغت در کنار هم تبدیل شود.»

مسرور بارزانی افزود: «خوشحالم که می‌بینم میهن‌مان روز به روز در حال توسعه است. با هم تلاش خواهیم کرد تا کوردستانی مرفه‌تر برای مردم خود و گردشگران ایجاد کنیم.»

نخست‌وزیر اقلیم کوردستان عصر روز سه‌شنبه ۲۳ ژوئن، پارک «باغات معلق بابل» را افتتاح کرد؛ پروژه‌ای که در چارچوب برنامه‌های دولت اقلیم برای توسعه فضای سبز و بهبود محیط زیست اجرا شده و با برخورداری از بزرگ‌ترین میله پرچم کوردستان در عراق، به‌ عنوان یکی از جاذبه‌های جدید گردشگری معرفی می‌شود.

پارک «باغات معلق بابل» مجموعه‌ای گردشگری، ورزشی و تفریحی در پایتخت اقلیم کوردستان است و پیش‌بینی می‌شود که مورد استقبال پرشور گردشگران داخلی و خارجی قرار گیرد.

ب.ن

 

 
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