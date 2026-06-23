ارتقای تولید و کیفیت عسل طبیعی با افزایش بارندگی در اقلیم کوردستان
اربیل (کوردستان۲۴)- افزایش میزان بارندگی در اقلیم کوردستان طی سال میلادی جاری، به رشد تولید عسل طبیعی و بهبود کیفیت این محصول منجر شده است. زنبورداران میگویند احیای پوشش گیاهی و افزایش منابع تغذیه زنبورها، پس از چند سال خشکسالی، شرایط مطلوبی را برای رونق این صنعت فراهم کرده است.
به گفته فعالان این حوزه، افزایش بارندگی در مقایسه با چهار سال گذشته که اقلیم کوردستان با کاهش بارشها مواجه بود، موجب بهبود وضعیت تولید، افزایش کیفیت عسل و رونق بازار این محصول شده است.
بیستون تیفور، زنبوردار، در گفتوگو با کوردستان۲۴ اظهار داشت: «کاهش بارندگی در سالهای گذشته رشد و کیفیت گل و گیاهان را به عنوان منبع غذایی زنبورها تا حد بسیاری کاهش داد و این بر کمیت و کیفیت عسل طبیعی تأثیر جدی گذاشت؛ بهطوری که بسیاری از زنبورداران در کار خود دچار مشکل جدی شدند.»
بر اساس آمار اتحادیه زنبورداران در سال ۲۰۲۵، حدود ۱۵ هزار نفر در اقلیم کوردستان در بخش زنبورداری فعالیت میکنند. همچنین ۸۰۰ هزار کلنی زنبور در اقلیم وجود دارد و ظرفیت تولید سالانه عسل به یکهزار تُن میرسد. در این میان، اربیل و حوزه اداری مستقل سوران با ۴ هزار و ۲۰۰ زنبوردار و ۳۵۰ هزار کلنی، مهمترین قطب تولید عسل در اقلیم کوردستان به شمار میروند.
بیستون تیفور با اشاره به تأثیر مستقیم شرایط آب و هوایی بر تولید عسل گفت: «در سال جاری با افزایش میزان بارندگی و احیای چشمهها و رودخانهها، گل و گیاهانی که منبع تغذیه زنبور هستند افزایش و رونق پیدا کردند و در نتیجه تولید عسل افزایش یافته و کیفیت آن نیز بالاتر رفته است.»
وی همچنین تأکید کرد افزایش تولید عسل طبیعی میتواند از واردات عسلهای نامرغوب و غیرطبیعی به بازار جلوگیری کند.
در اقلیم کوردستان چندین نژاد زنبور از جمله نژاد بومی (میدا)، کرنولی صربستان، کارنیکای آلمان، قفقازی روسیه، ایتالیایی و باکفست (هیبرید بریتانیایی) پرورش داده میشوند.
این زنبوردار با اشاره به جایگاه عسل کوردستان در بازارهای منطقهای و بینالمللی، خاطرنشان کرد که عسل تولیدشده در سال جاری از کیفیت بالاتری برخوردار است و تلاشهایی برای معرفی و عرضه گستردهتر آن در جشنوارههای داخلی و خارجی در جریان است.
طبق آمار موجود، دو کارخانه بزرگ بستهبندی و حدود ۱۰ هزار کارگاه کوچک بستهبندی عسل در اقلیم کوردستان فعالیت دارند.
عثمان مجید، یکی دیگر از زنبورداران نیز با تأکید بر نقش بارندگی در افزایش تنوع پوشش گیاهی گفت: «هر چه تنوع گل و گیاهان بیشتر باشد کیفیت عسل تولید شده بالاتر خواهد بود، زیرا زنبورها از آن تغذیه میکنند.»
صنعت زنبورداری در اقلیم کوردستان در سالهای اخیر از حمایتهای دولت اقلیم برخوردار بوده است. تسهیل صادرات عسل به کشورهایی از جمله امارات متحده عربی، قطر، عربستان سعودی، بریتانیا و آلمان، برگزاری دورههای آموزشی تخصصی و مقابله با ورود عسلهای تقلبی به بازار، از جمله اقداماتی است که برای توسعه این بخش انجام شده است.
ب.ن