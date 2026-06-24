تغییر ماهیت روابط بغداد-واشنگتن از نظامی به اقتصادی
تاکید نخستوزیر عراق بر اولویت مبارزه با فساد و افزایش سهمیه اوپک
علی فالح زیدی، نخستوزیر عراق، امروز چهارشنبه، ۳ تیر ۱۴۰۵ (۲۴ ژوئن ۲۰۲۶) در بیانیهای اعلام کرد که مبارزه با فساد در راس اولویتهای دولت وی قرار خواهد داشت.
وی، با اشاره به تحول در مناسبات با ایالات متحده گفت: روابط ما با آمریکا از همکاریهای نظامی، به سمت یک شراکت اقتصادی همهجانبه تغییر مسیر میدهد.
نخستوزیر عراق در ادامه اظهارات خود به بخش انرژی پرداخت و افزود: ما از سازمان اوپک میخواهیم که سهمیه تولید نفت عراق را افزایش دهد؛ به گونهای که این میزان با ظرفیتهای واقعی بخش نفت و همچنین جمعیت کشورمان همخوانی داشته باشد.
زیدی، در پایان خاطرنشان کرد: پس از خروج کامل نیروهای آمریکایی از کشور، دیگر هیچگونه توجیه یا نیازی برای حضور یا فعالیت هیچیک از گروههای مقاومت در عراق وجود نخواهد داشت.