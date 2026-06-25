برند جهانی سرآشپز بوراک به اربیل میآید
اربیل (کوردستان۲۴)- برند بینالمللی رستورانهای سرآشپز بوراک، چهره شناخته شده دنیای آشپزی و شبکههای اجتماعی، در حال آمادهسازی برای افتتاح شعبه جدید خود در اربیل؛ اقدامی که به فهرست رو به گسترش برندهای جهانی حاضر در پایتخت اقلیم کوردستان اضافه خواهد شد.
اربیل در ادامه روند جذب برندهای بینالمللی، به زودی میزبان یکی از شناختهشدهترین نامهای صنعت رستورانداری جهان خواهد بود. رستوران سرآشپز بوراک که در قالب یک برند بینالمللی فعالیت میکند، مراحل نهایی آمادهسازی برای آغاز به کار در پروژه «اربیل اوینیو» را پشت سر میگذارد.
این اقدام در حالی صورت میگیرد که اربیل طی سالهای اخیر به یکی از مقاصد مهم گردشگری، سرمایهگذاری و مهماننوازی در منطقه تبدیل شده و حضور برندهای بینالمللی در آن رو به افزایش است.
سرآشپز بوراک که مدیریت ۱۱ رستوران در ۱۰ کشور را بر عهده دارد و بیش از ۱۰۰ میلیون دنبالکننده در شبکههای اجتماعی دارد، اربیل را به عنوان جدیدترین مقصد توسعه فعالیتهای بینالمللی خود انتخاب کرده است.
در حال حاضر، تیمهای اجرایی مشغول انجام مراحل پایانی آمادهسازی و ارزیابی کیفیت غذاها و خدمات هستند تا رستوران برای افتتاح رسمی آماده شود.
سرآشپز محمد، از نزدیکان و همکاران سرآشپز بوراک طی ۱۶ سال گذشته، مسئولیت نظارت بر روند آمادهسازی شعبه اربیل را بر عهده دارد. او که پیشتر در راهاندازی و مدیریت شماری از شعب بینالمللی این برند نقش داشته است، بر تمامی جزئیات اجرایی نظارت میکند تا استانداردهای کیفی مجموعه در شعبه جدید نیز رعایت شود.
خبر افتتاح این رستوران با استقبال و توجه شهروندان و بازدیدکنندگان روبهرو شده و انتظار میرود حضور یکی از شناختهشدهترین برندهای حوزه غذا و رستوران، بر جذابیت گردشگری اربیل بیفزاید.
علی کامران، سخنگوی پروژه اربیل اوینیو، در این باره گفت که افتتاح این رستوران بخشی از برنامه گستردهتری برای جذب برندهای بینالمللی به اقلیم کوردستان است.
به گفته او، حضور برندهای مطرح جهانی میتواند به جذب گردشگران بیشتر، افزایش فعالیتهای اقتصادی و تقویت جایگاه تجاری منطقه کمک کند.
این رویکرد در راستای تلاشهای مستمر برای تثبیت جایگاه اربیل به عنوان یک مرکز مدرن تجاری و گردشگری دنبال میشود؛ شهری که به طور فزاینده میزبان شرکتها و برندهای بینالمللی است.
ناظران اقتصادی نیز معتقدند ورود برند سرآشپز بوراک میتواند جایگاه اربیل را در حوزه گردشگری و سرمایهگذاری بیش از پیش تقویت کند. همچنین انتظار میرود حضور چنین برندهایی به افزایش اعتماد سرمایهگذاران، ایجاد فرصتهای شغلی جدید و حمایت از رشد بخش مهماننوازی در اقلیم کوردستان کمک کند.
با نزدیک شدن به زمان افتتاح رسمی، رستوران سرآشپز بوراک در آستانه پیوستن به فهرست برندهای بینالمللی فعال در اربیل قرار دارد.
ب.ن