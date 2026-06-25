اشواق جاف: تضعیف اقلیم کوردستان به معنای فروپاشی کل سیستم سیاسی عراق است

4 ساعت پیش

عضو کمیته‌ی مرکزی پارت دموکرات کوردستان هشدار داد که هرگونه تلاش برای تضعیف جایگاه قانونی اقلیم کوردستان، به منزله‌ی پایان نظام سیاسی مستقر در عراق پس از سال ۲۰۰۳ خواهد بود.

اشواق جاف، عضو کمیته‌ی مرکزی پارت دموکرات کوردستان و عضو مجلس نمایندگان عراق، در پیامی اعلام کرد که موجودیت و ساختار اقلیم کوردستان نتیجه‌ی یک اتفاق تصادفی نیست، بلکه ثمره‌ی خون شهیدان و مبارزات بی‌وقفه‌ی ملت کورد است. وی تأکید کرد که این جایگاه سیاسی برآمده از فداکاری‌های پیشمرگه، رنج زندانیان سیاسی و اشک‌های آوارگانی است که از ستم رژیم بعث آسیب دیده‌اند؛ این پیشینه‌ی تاریخی، نیروی محرکه‌ی ملت و نیروهای پیشمرگه برای دستیابی به حقوق قانونی‌شان بوده است.

این مقام پارت دموکرات کوردستان تصریح کرد که واقعیت‌های تاریخی و میدانی مذکور در ماده‌ی ۱۱۷ قانون اساسی عراق تبلور یافته است. این ماده به طور رسمی جایگاه دستوری اقلیم کوردستان را در چارچوب یک عراق فدرال به رسمیت شناخته و هرگونه تخطی از آن، نقض صریح میثاق ملی محسوب می‌شود.

اشواق جاف با انتقاد از برخی تصمیمات و اقدامات اتخاذ شده پس از سال ۲۰۱۴، اظهار داشت: "این رویکردها نشان‌دهنده‌ی آن است که از سال ۲۰۰۳ به این سو، تنها پوسته‌ی سیاسی تغییر کرده اما تحول بنیادین در شیوه‌ی اداره‌ی دولت رخ نداده است." وی خاطرنشان کرد که در حال حاضر تمایل آشکاری برای بازگشت به شیوه‌ی مدیریتی متمرکز و استفاده از قدرت سخت برای حاشیه‌نشین کردن اختیارات فدرال وجود دارد که می‌توان آن را یک "کودتای واقعی" علیه قانون اساسی و سیستم سیاسی نوین توصیف کرد.

عضو کمیته‌ی مرکزی پارت دموکرات کوردستان در پایان تأکید کرد که مشروعیت اقلیم کوردستان و کل سیستم سیاسی پسا ۲۰۰۳، هر دو از یک منبع مشترک یعنی قانون اساسی سرچشمه می‌گیرند. بر همین اساس، وی هشدار داد که هرگونه اراده یا نیت برای انحلال یا تضعیف اقلیم کوردستان، مستقیماً به معنای اتخاذ تصمیمی برای فروپاشی کل ساختار سیاسی عراق کنونی است، چرا که این دو نهاد از نظر حقوقی و قانونی به یکدیگر وابسته هستند.