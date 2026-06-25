احیای میادین نفتی اقلیم کوردستان ادامه دارد
اربیل (کوردستان۲۴)- همزمان با ادامه روند احیای بخش انرژی در اقلیم کوردستان، شرکت نفتی نروژی DNO از امروز جمعه ۲۶ ژوئن تولید نفت در میادین تاوکی و پیشابور را از سر میگیرد؛ اقدامی که در ادامه بازگشت تدریجی شرکتهای بینالمللی نفتی به فعالیت پس از ماهها اختلال در تولید انجام میشود.
ازسرگیری فعالیت DNO پس از آن انجام میشود که چندین شرکت بینالمللی نفتی نیز با تکمیل تعمیرات زیرساختهای آسیبدیده در حملات اخیر، فعالیت خود را به صورت مرحلهای از سر گرفتهاند.
بر اساس اعلام دولت اقلیم کوردستان، شرکت HKN Energy نیز قرار است روز یکشنبه تولید نفت در میدان اتروش را از سر بگیرد. پیش از این، شرکت گلف کیستون پترولیوم فعالیت خود را در میدان شیخان از سر گرفته و انتظار میرود شرکت نفتی هانت نیز از ۸ ژوئیه به جمع تولیدکنندگان بازگردد.
مقامات اقلیم کوردستان اعلام کردهاند برنامه بازگشت تدریجی شرکتها، متناسب با میزان خسارت واردشده به تأسیسات هر میدان نفتی تنظیم شده است و برخی شرکتها پیش از آغاز مجدد تولید، به انجام اقدامات فنی و ایمنی بیشتری نیاز دارند.
از مجموع ۱۱ شرکت نفتی بینالمللی فعال در اقلیم کوردستان، هشت شرکت پیشتر تولید خود را متوقف کرده بودند. تاکنون چندین شرکت فعالیت خود را از سر گرفتهاند و پیشبینی میشود سایر اپراتورها نیز طی روزهای آینده به مدار تولید بازگردند. برآوردها نشان میدهد مجموع تولید این شرکتها به حدود ۱۷۰ هزار بشکه نفت در روز خواهد رسید.
میادین اصلی نفتی اقلیم کوردستان شامل خورمله، تاوکی، پیشابور، شیخان، اتروش، سرسنگ، اربیل، بجیل و حریر هستند.
این تحولات در حالی رخ میدهد که وزارت نفت عراق بار دیگر تأکید کرده است هیچ مانعی برای تولید و صادرات نفت از اقلیم کوردستان وجود ندارد. سلیم رکابی، سخنگوی این وزارتخانه، اعلام کرده بغداد اکنون در انتظار بازگشت کامل شرکتهای نفتی به میادین خود است تا روند تولید و صادرات به حالت عادی بازگردد.
صادرات نفت اقلیم کوردستان از ماه مه ۲۰۲۳ متوقف شده و این توقف، میلیاردها دلار زیان مالی برای اقلیم و عراق به همراه داشته است. ازسرگیری فعالیت شرکتهای بزرگ بینالمللی، گامی مهم در مسیر احیای صنعت نفت اقلیم و فراهم شدن زمینه برای ازسرگیری صادرات نفت ارزیابی میشود.
ب.ن