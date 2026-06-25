آغاز طرح گسترده مبارزه با مواد مخدر در اقلیم کوردستان

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اربیل (کوردستان۲۴)- سازمان مبارزه با مواد مخدر اقلیم کوردستان از اجرای طرحی گسترده برای افزایش آگاهی عمومی، تشدید نظارت بر بازار و تقویت همکاری با نهادهای داخلی و خارجی در راستای مقابله با قاچاق و مصرف مواد مخدر خبر داد.

سازمان مبارزه با مواد مخدر اقلیم کوردستان در بیانیه‌ای اعلام کرد که در چارچوب حفاظت از جامعه در برابر تهدیدات ناشی از مواد مخدر، اجرای یک طرح گسترده آگاهی‌بخشی و نظارت بر بازار را آغاز کرده است.

بر اساس این بیانیه، در قالب این طرح، سمینارهای آموزشی در مراکز آموزشی و نهادهای رسمی و غیررسمی برگزار شده، بیش از ۴۶۰ پوستر آگاهی‌بخشی در اماکن عمومی نصب و یک‌هزار و ۵۰۰ بروشور آموزشی میان شهروندان توزیع شده است.

این سازمان همچنین اعلام کرد که با هماهنگی علمای دینی، برنامه‌های آگاهی‌بخشی درباره پیامدها و خطرات مواد مخدر در مساجد نیز اجرا شده است.

در بخش دیگری از این طرح، تیم‌های مشترکی برای نظارت مستمر بر کافه‌ها، غذاخوری‌ها و داروخانه‌ها تشکیل شده‌اند. همچنین دستورالعمل‌های ویژه‌ای به بیش از یک‌هزار و ۶۰۰ مطب، داروخانه و شرکت داروسازی ابلاغ شده و این مراکز متعهد به رعایت مقررات مربوطه شده‌اند.

بر اساس این بیانیه، بیش از ۱۱۰ شرکت فعال در حوزه واردات و حمل‌ونقل نیز تعهد داده‌اند از هرگونه دخالت در جابه‌جایی و حمل مواد مخدر خودداری کنند.

سازمان مبارزه با مواد مخدر اقلیم کوردستان همچنین از همکاری با سازمان مبارزه با مواد مخدر عراق خبر داد و اعلام کرد که در نتیجه این همکاری، چندین باند قاچاق مواد مخدر شناسایی و متلاشی شده و شماری از قاچاقچیان نیز در خارج از کشور بازداشت شده‌اند.

آمار منتشرشده از سوی این سازمان نشان می‌دهد قاچاقچیان مواد مخدر عمدتاً افراد ۱۸ تا ۴۰ سال را هدف قرار می‌دهند و ۸۰ درصد افرادی که در سال ۲۰۲۵ بازداشت شده‌اند، در همین گروه سنی قرار دارند. همچنین زنان چهار درصد از مجموع بازداشت‌شدگان را تشکیل می‌دهند.

اقلیم کوردستان به دلیل موقعیت جغرافیایی و همجواری با مرزهای ایران و ترکیه، یکی از مناطق مهم در مبارزه با قاچاق مواد مخدر به شمار می‌رود. در همین راستا، دولت اقلیم کوردستان اعلام کرده است که در قالب یک برنامه راهبردی و فشرده، اقدامات خود را برای مقابله با مواد مخدر و ریشه‌کن کردن منشأ این پدیده ادامه می‌دهد. همچنین مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، بارها بر ضرورت همکاری‌های بین‌المللی برای مقابله با قاچاق مواد مخدر تأکید کرده است.

ب.ن