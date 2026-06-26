هشدار سازمان ملل متحد نسبت به وضعیت بحرانی در تنگهی هرمز
سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد با ابراز نگرانی از تشدید تنشها در منطقهی خلیج، بر لزوم حفظ آزادی کشتیرانی و پایبندی همهی طرفها به توافقات دیپلماتیک تأکید کرد.
استفان دوجاریک، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد، در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد که وضعیت در تنگهی هرمز به مرحلهای بسیار حساس و خطرناک رسیده است. وی با اشاره به وجود تضادهای آشکار در اظهارات طرفهای درگیر دربارهی توافقات موجود، بر اهمیت پایبندی دقیق به تعهدات مندرج در توافقنامهی میان ایالات متحدهی آمریکا و ایران تأکید کرد.
دوجاریک خاطرنشان کرد که اولویت سازمان ملل متحد، باز ماندن دائمی تنگهی هرمز بر اساس اصل آزادی کشتیرانی بینالمللی است. وی از قدرتهای منطقهای و بینالمللی خواست تا تلاشهای خود را بر حفظ ثبات جهانی و تأمین امنیت هزاران دریانوردی که در این منطقهی حساس حضور دارند، متمرکز کنند.
این هشدار در حالی صادر میشود که تلویزیون رسمی ایران از توقف سه کشتی نفتکش توسط سپاه پاسداران به دلیل عبور بدون مجوز از تنگه خبر داده است. در مقابل، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، ایران را به پرتاب چهار پهپاد انتحاری به سوی این کشتیها متهم کرده و این اقدام را نقض آشکار توافق آتشبس نامیده و تهدید به پاسخگویی کرده است.
تنگهی هرمز که در میان ایران و عمان واقع شده، یکی از مهمترین آبراههای راهبردی جهان است که حدود یکپنجم نفت مصرفی دنیا از آن عبور میکند. انسداد این تنگه در ماههای اخیر باعث اختلال در بازارهای انرژی و افزایش قیمت سوخت شده بود؛ تا اینکه در ۱۸ ژوئن ۲۰۲۶ (۲۹ خرداد ۱۴۰۵)، دو کشور برای بازگشایی این مسیر و پایان دادن به نبردی که از ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ (۹ اسفند ۱۴۰۴) آغاز شده بود، به تفاهم رسیده بودند.