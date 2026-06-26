برگزاری نخستین کنگرهی بینالمللی زبان کوردی در آلمان
کنگرهی بینالمللی زبان کوردی با حضور نمایندگان از ۲۵ کشور برگزار میشود
نخستین کنگرهی فدراسیون بینالمللی زبان کوردی، امروز شنبه ۲۷ ژوئن ۲۰۲۶ (۷ تیر ۱۴۰۵)، با حضور گستردهی نمایندگانی از ۲۵ کشور جهان در شهر دوسلدورف آلمان برگزار میشود.
برگزارکنندگان این رویداد، آن را گامی اساسی در راستای صیانت از زبان کوردی در میان نسلهای جدید مهاجر برمیشمارند. این کنگره با شعار "زبان ما، هویت کورد بودن ماست" بر تدوین یک نقشهی راه جهانی برای آموزش، ترویج و نهادینهسازی زبان کوردی در خارج از مناطق کوردستانی تمرکز دارد.
مشارکت نخبگان و نهادهای آموزشی در دوسلدورف
به گزارش کوردستان۲۴، این مراسم ساعت ۱۱ صبح به وقت اربیل آغاز شد و ۱۲۰ عضو فدراسیون، شامل معلمان، زبانشناسان، استادان دانشگاه و فعالان آموزشی از داخل و خارج از اقلیم کوردستان در آن حضور یافتند. همچنین نمایندگان ۳۵ مدرسهی زبان کوردی از کشورهای مختلف، در کنار شخصیتهای سیاسی کورد، نمایندگان پارلمان و برخی از چهرههای سیاسی آلمان در این نشست بینالمللی مشارکت دارند.
نقش راهبردی کنفدراسیون دیاسپورای کوردستان
فدراسیون بینالمللی زبان کوردی که در سال ۲۰۲۴ میلادی (۱۴۰۳ شمسی) تأسیس شده است، تحت نظارت کنفدراسیون دیاسپورای کوردستان فعالیت میکند. بر اساس گزارشهای رسمی، فعالیتهای این فدراسیون بهطور مستقیم از سوی شیفا بارزانی، سرپرست عمومی کنفدراسیون دیاسپورای کوردستان، پیگیری و هدایت میشود. نقش وی در این فرایند، ایجاد هماهنگی میان فعالیتهای آموزشی و فرهنگی کوردهای مهاجر و ایجاد شبکهای منسجم میان مدارس، مدرسان و نهادهای مرتبط با زبان کوردی در سطح بینالمللی عنوان شده است.
جامعهی "دیاسپورا" شامل کوردستانیانی است که در اروپا، آمریکا، کانادا و سایر نقاط جهان سکونت دارند و در تلاش هستند تا پیوندهای زبانی و فرهنگی خود را با سرزمین مادری حفظ کنند. هدف غایی این فدراسیون، پشتیبانی از آموزش زبان کوردی و تقویت جایگاه آن به عنوان زبان مادری نسلهای جدید در خارج از کوردستان است.
تلاش برای رفع چالشهای آموزشی و تنوع گویشی
زبان کوردی به عنوان عضوی از خانوادهی زبانهای هندواروپایی، دارای گویشها و شاخههای متعددی از جمله سورانی و کرمانجی است. این زبان دارای ادبیات، دستور زبان، شعر و سنت نوشتاری مستقل و غنی است. با این حال، تنوع در شیوهی نگارش (الفبای لاتین و آرامی) و پراکندگی گویشها، آموزش آن را در کشورهای مهاجرپذیر با دشواریهایی روبهرو کرده است.
در همین راستا، فدراسیون بینالمللی زبان کوردی اعلام کرده است که با همکاری وزارت آموزش و پرورش اقلیم کوردستان، کتابهای آموزشی رایگان را برای مدارس کوردی در اروپا تأمین میکند. این منابع آموزشی به هر دو گویش سورانی و کرمانجی و با دو خط رایج تدوین شدهاند تا یکی از پایههای عملی نقشهی راه مصوب در کنگرهی دوسلدورف را اجرایی کنند.
کنگرهی دوسلدورف فراتر از یک نشست اداری، تلاشی راهبردی برای پاسداری از حق آموزش به زبان مادری و جلوگیری از گسست فرهنگی و زبانی در میان جامعهی مهاجر کورد محسوب میشود.