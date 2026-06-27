آمادگی بغداد برای میزبانی از گفتگوهای ایران و آمریکا
نفت، امنیت و آستانه خروج آمریکا؛ نقشه راه جدید بغداد برای آینده عێراق
نخستوزیر عراق در یک مصاحبه تلویزیونی مفصل، از تصمیمات سرنوشتساز بغداد در خصوص خروج نیروهای آمریکایی، اصلاحات اقتصادی، توسعه صنعت نفت، کنترل سلاحهای خارج از چارچوب قانون و آغاز مرحله جدیدی از بازسازی این کشور پرده برداشت.
علی فالح زیدی، نخستوزیر عراق در گفتگو با شبکه خبری «اسکای نیوز» تاکید کرد که سفر آتی هیئت عراقی به واشنگتن، تنها یک دیدار تشریفاتی و پروتکلی نخواهد بود، بلکه نقطه آغازی برای اعلام مرحله جدیدی از شراکت با ایالات متحده بر پایه منافع مشترک و احترام متقابل است.
زیدی، فاش کرد که نیروهای ائتلاف بینالمللی در سپتامبر آینده به مأموریت نظامی خود در عراق پایان داده و به طور کامل این کشور را ترک خواهند کرد. وی افزود: بغداد خواهان تغییر شکل حضور آمریکا از فاز نظامی به فاز شراکت اقتصادی و سرمایهگذاری است. در همین راستا، دستورالعملهای لازم به وزارتخانههای نفت، برق و ارتباطات صادر شده تا اولویت پروژهها را به شرکتهای معتبر آمریکایی اختصاص دهند.
در حوزه انرژی و اقتصاد، نخستوزیر عراق به تصمیمات مهم شورای وزارتی اقتصاد برای واگذاری پروژههای بزرگ نفتی به غولهای بینالمللی نظیر «شورون»، «هالیبرتون» و «اچکیان» اشاره کرد. وی، همچنین از آغاز همکاریهای استراتژیک در بخش ارتباطات با شرکت «استارلینک» خبر داد.
صندوق ۴۰۰ میلیارد دلاری و جهش تولید نفت
رییس دولت عراق در ادامه از تأسیس «صندوق انرژی و توسعه» با تخصیص درآمد حاصل از فروش روزانه ۵۰۰ هزار تا ۲ میلیون بشکه نفت خبر داد و پیشبینی کرد که دارایی این صندوق طی سه دهه آینده به ۴۰۰ میلیارد دلار برسد تا صرف نوسازی زیرساختهای کشور شود. وی، همچنین تصریح کرد که عراق در نظر دارد ظرف سه سال آینده تولید نفت خود را به ۷ میلیون بشکه در روز برساند و به همین منظور، خواستار سهمی عادلانه از سوی سازمان اوپک است.
انحصار سلاح در دست دولت
نخستوزیر عراق در خصوص اوضاع امنیتی و وضعیت گروههای مسلح تأکید کرد که گفتگوهای عمیقی با این گروهها انجام شده و به آنها ابلاغ شده است که دولت، چتر جامع برای همگان است و وجود هرگونه سلاح خارج از نهادهای رسمی غیرقابل قبول است. زیدی، اعلام کرد که بغداد در حال آمادهسازی برای برگزاری یک کنفرانس بینالمللی به نام «کنگره حاکمیت» است تا تأکید کند تصمیمگیریها صرفاً به دست خود عراقیهاست و کشور عاری از نیروهای بیگانه و تسلیحات غیرقانونی خواهد بود.
توازن میان ایران و کشورهای خلیجی
زیدی، با اشاره به سیاست خارجی بغداد، روابط کشورش با جمهوری اسلامی ایران و کشورهای حوزه خلیج را بر پایه حسن همجواری و مثبت ارزیابی کرد. وی، از آمادگی بغداد برای میزبانی از هرگونه گفتگویی که به ثبات منطقه کمک کند – از جمله مذاکرات میان ایران و آمریکا – خبر داد و بار دیگر تکذیب کرد که هرگونه حملهای از خاک عراق علیه عربستان سعودی انجام شده باشد.
مبارزه با فساد و اقدامات داخلی
نخستوزیر عراق در پایان این گفتگو به مسائل داخلی پرداخت و وعده داد که پستهای بلاتصدی کابینه ظرف دو هفته آینده ترمیم شود. وی، همچنین از طرح دولت برای آمادهسازی و توزیع یک میلیون قطعه زمین مسکونی میان شهروندان خبر داد. زیدی، در راستای مبارزه با فساد مالی نیز اعلام کرد که کمیتهای مرکزی برای بازنگری در تمام قراردادهای بالای ۲۵ میلیارد دینار تشکیل شده و لایحهای نیز برای تأسیس یک نهاد نظارتی و حسابرسی پیش از خرجکرد بودجه در وزارتخانهها، به پارلمان ارسال شده است.