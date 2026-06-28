4 ساعت پیش

بر اساس اطلاعات به دست آمده از "اثیر شرع"، نویسنده و تحلیلگر سیاسی، فهرست ۱۲۹ نفره برای بازداشت وزرا و مقامات عراقی آماده شده است. بامداد امروز و هم‌زمان با دستگیری تعدادی از این افراد، درگیری‌هایی در "منطقه سبز" بغداد رخ داد.

اثیر شرع، در گفتگو با کوردستان۲۴ اعلام کرد: بامداد امروز تحرکات نیروهای امنیتی در نزدیکی منطقه سبز بغداد رویت شد و چند مقام مسئول و نماینده سابق پارلمان که در پرونده‌های فساد دست داشتند، بازداشت شدند. تا این لحظه تنها تعداد کمی از افراد حاضر در این لیست بازداشت شده‌اند، اما این فرآیند همچنان ادامه دارد.

این تحلیلگر سیاسی درباره جزئیات این رویداد فاش کرد: اطلاعاتی مبنی بر وقوع درگیری مسلحانه میان نیروهای ضدتروریسم و محافظان برخی از مقامات در داخل منطقه سبز وجود دارد. این یک اتفاق قابل پیش‌بینی بود؛ چرا که بازداشت چهره‌های سیاسی کار آسانی نیست.

وی، در ادامه اشاره کرد که این اقدام ثابت می‌کند مرحله شعار سپری شده و مرحله عمل آغاز شده است. او گفت: در گذشته تنها شنونده شعارهای دولت‌های پی‌درپی در زمینه مبارزه با فساد بودیم، اما در عمل هیچ گام عینی برداشته نمی‌شد.

اثیر شرع، پیش‌بینی می‌کند که اراده‌ای برای لغو مصونیت برخی از نمایندگان فعلی پارلمان وجود دارد تا امکان بازخواست و ارجاع آن‌ها به دادگاه فراهم شود.

ساعت ۲:۰۰ بامداد امروز یکشنبه (۲۸ ژوئن ۲۰۲۶)، یک عملیات بزرگ و برنامه‌ریزی‌شده در منطقه سبز بغداد به اجرا درآمد. بر اساس اطلاعات "دیلان بارزان" خبرنگار کوردستان۲۴، این عملیات با پرونده "عدنان جمیلی"، معاون وزارت نفت مرتبط است؛ فردی که ۱۰ میلیون دلار پول نقد و مقادیر زیادی سلاح و طلا از او توقیف شده است.