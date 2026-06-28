3 ساعت پیش

یک منبع آگاه در نخست‌وزیری عراق در گفتگو با "کوردستان۲۴" اعلام کرد که با دستور مستقیم "علی زیدی"، نخست‌وزیر عراق، حکم ممنوع‌الخروجی برای تعدادی از شخصیت‌های سیاسی، نمایندگان فعلی و پیشین پارلمان، مقامات ارشد دولتی و چند تن از کارآفرینان و بازرگانان سرشناس این کشور صادر شده است.

به گفته این منبع، این اقدام در چارچوب تحقیقاتی فشرده و گسترده در خصوص چندین پرونده بزرگ فساد صورت گرفته است. ممنوعیت سفر این افراد به عنوان یک اقدام پیشگیرانه تا زمان تکمیل تحقیقات و تعیین تکلیف نهایی پرونده ادامه خواهد داشت تا از فرار متهمان به خارج از کشور جلوگیری شود.

این منبع همچنین تأیید کرد که هیئت وزیران عراق امروز نشستی اضطراری را پیرامون موج بازداشت‌های بامداد امروز و آخرین تحولات این پرونده بزرگ فساد برگزار می‌کند.

در همین راستا و بر اساس ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، نیروهای امنیتی عراق به ساختمان "شرکت نفت مرکزی" یورش برده‌اند.

اطلاعات دریافتی از خبرنگار کوردستان۲۴ حاکی از آن است که ورود این نیروها به شرکت مذکور، در ادامه عملیات بامداد امروز است که طی آن چندین نفر به اتهام فساد بازداشت شده‌اند. بر اساس گزارش‌ها، چند تن از مقامات و کارکنان شرکت نفت مرکزی به اتهام دست داشتن در فساد مالی و هدر دادن بیت‌المال بازداشت شده‌اند.