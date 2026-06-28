آمادگی بغداد برای میزبانی از نشست کشورهای خلیج و ایران

عراق: امنیت منطقه باید توسط کشورهای منطقه تأمین شود

5 ساعت پیش

وزیر امور خارجه عراق از آمادگی کشورش برای میزبانی از نشست کشورهای حوزه خلیج با ایران خبر داد و تأکید کرد: ما بر این باوریم که امنیت منطقه باید توسط خود کشورهای منطقه تأمین شود.

فواد حسین، وزیر امور خارجه عراق، امروز ۲۸ ژوئن (۷ تیر ۱۴۰۵) در بغداد از عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران و هیئت همراه وی استقبال کرد. وزرای خارجه بغداد و تهران پس از دیداری کوتاه، در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک حضور یافتند.

وزیر امور خارجه عراق با اشاره به نقش پیشین بغداد در پایه‌گذاری بستر گفتگوها میان آمریکا و ایران گفت: متأسفانه در نهایت جنگ رخ داد. ایران همسایه بسیار مهمی برای ماست و روابط ما با آمریکا نیز بسیار مستحکم است. اکنون نیز آمادگی خود را اعلام می‌کنیم تا برای پایان دادن به این جنگ، در خدمت هر دو طرف باشیم.

آمریکا و ایران پس از جنگی ۴۰ روزه، سرانجام در تاریخ ۱۷ ژوئن در سوئیس یک یادداشت تفاهم ۱۴ ماده‌ای را امضا کردند. مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران و دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا، این تفاهم‌نامه را به صورت آنلاین امضا کردند. در پی آن، در تاریخ ۲۱ همان ماه، مذاکرات مستقیم میان تیم‌های مذاکره‌کننده دو کشور آغاز شد.

این تفاهم‌نامه از همان ابتدا با تردیدهایی درباره "شکننده بودن" همراه بود؛ تنش‌های نظامی امروز در تنگه هرمز گواهی بر این مدعاست. ارتش آمریکا اعلام کرد که ۱۰ هدف را در سواحل تنگه هرمز مورد اصابت قرار داده است. در مقابل، سپاه پاسداران نیز چند پایگاه ارتش آمریکا در بحرین و عمان را هدف حمله قرار داد.

کشورهای حوزه خلیج در قبال نزدیکی آمریکا و ایران به یکدیگر، دو موضع و واکنش متفاوت اتخاذ کرده‌اند؛ در حالی که قطر و عمان نقش میانجی را ایفا کرده‌اند، عربستان سعودی و امارات بر این باورند که این روند موجب تقویت جایگاه ایران در منطقه خواهد شد.

وزیر امور خارجه عراق در این کنفرانس مطبوعاتی اظهار داشت: در این نشست درباره تنگه هرمز و عملیات‌های نظامی گفتگو کردیم. برای ما مهم است که تفاهم‌ها اجرایی شوند. ما موافق گسترش دامنه جنگ نیستیم، همان‌طور که با حمله به ایران نیز موافق نبودیم. معتقدیم منطقه خود توانایی محافظت از خویش را دارد.

فواد حسین فاش کرد: یکی از ایده‌های مطرح‌شده این بود که می‌توانیم به فرمت نشست کشورهای خلیج یا همان "گروه هشت" بازگردیم. عراق آماده استقبال از نمایندگان این کشورهاست تا به طور مشترک درباره امنیت و حفاظت از منطقه گفتگو کرده و روابط اقتصادی و توسعه آن را بررسی کنیم.