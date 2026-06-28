مسرور بارزانی به عگید کابایل تبریک گفت

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اربیل (کوردستان۲۴)- نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، کسب مقام قهرمانی جهان را بوکسور کورد تبریک گفت.

امروز یکشنبه ۲۸ ژوئن، مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت: « من به بوکسور کورد، عگید کابایل، به خاطر کسب مقام قهرمانی جهان (WBC) در دسته وزنی سنگین‌وزن تبریک گفتم.»

I congratulated champion Agit Kabayel on becoming the first Kurdish WBC World Heavyweight Champion. pic.twitter.com/fPeqeB1eP9 — Masrour Barzani (@masrourbarzani) June 28, 2026

عگید کابایل، بوکسور کورد و تبعه آلمان، پس از ارتقا از قهرمانی موقت، در رقابت‌های سنگین‌وزن شورای جهانی بوکس (WBC) به مقام قهرمانی جهان دست یافت.

او پس از آنکه اولکساندر اوسیک، قهرمان اوکراینی جهان، روز جمعه انصراف خود را از مبارزه با وی اعلام کرد، رسماً قهرمان سنگین وزن جهان WBC شد.

قهرمان کورد به طور مستمر بر هویت ملی خود تأکید کرده است و پرچم کوردستان را بالا می‌برد.

او عکس خود را در کنار دنیز اونداف، بازیکن کورد تیم منتخب آلمان زیر عنوان «قدرت کورد» منتشر کرد.

ب.ن